新北產發條例太鬆？ 經發局：城鄉差異大

新北市府制定「新北市產業發展自治條例」昨首度在議會審查，要讓公私合作招商、產業獎補法治化，全力拚招商。綠營議員質疑，條例對公私合作招商定義模糊，未訂獎勵門檻上限，恐圖利特定廠商。經發局長何怡明解釋，新北城鄉差異大且產業多元，農業獎補助門檻不可能與高科技產業相同，要保有彈性空間。主席裁定送交法規會審查。

國內各縣市招商競爭激烈，何怡明在議會報告送審條例指出，新北市招商面臨國內外競爭，希望藉自治條例，鼓勵公私合作，有效活化閒置產業土地空間，並大力推動創新研發、沙盒實驗，為新北搶得發展先機。

何怡明說，企業若想在新北市投資，符合市府公告的目標產業，可向新北市政府各目的事業主管機關申請獎勵與補助，市府提供經費以支持該目標產業，提升產業競爭力，自治條例也是提供獎勵補助的法源。

民進黨市議員顏蔚慈表示，台北市2010年即訂定產業發展自治條例，新北自治條例強調「彈性多元」，正是因為彈性多元，條文中提到公私合作組建招商團隊，如果民間就能招商，何需公部門，授權太廣，恐怕有圖利個別廠商疑慮，新北市版本過於廣泛，恐怕導致職權不清。

國民黨市議員陳明義說，產業發展自治條例大方向是好的，只要評選過程有公開透明機制，不至於有圖利疑慮，畢竟產業多元，條例無法制定得太細。

新北市產業總工會理事長洪清福說，市府制定政策前應先與工會討論，而非閉門造車；新北商業會理事長賴瑞昌支持市府訂定產業發展自治條例，尤其商業會多以中小型企業為主，有產業獎補措施，讓業者不再單打獨鬥。賴也提到，電商興起，實體店面愈來愈難生存，不僅建築業請不到工，餐飲業也有同樣問題，認為政府應開放專業性移工。