護鈔方式遭指混淆 北市：跟在後面民眾不上警車

北市議員柳采葳質疑警方護鈔方式不一，有些會載民眾、有些拒絕並稱「警車不是計程車」。市警局長張榮興坦言，若載民眾，是便宜行事，會清楚規範跟在民眾後面、不能上警車。

台北市長蔣萬安今天率團隊赴北市議會進行市政總質詢，國民黨台北市議員柳采葳表示，農曆春節將至，民眾到銀行機構提領大筆現金機會增加，警方歷年都會製作海報告知民眾能要求警方協助護鈔。

柳采葳投訴，一名陳姓民眾日前到北市民生東路的郵局提領新台幣150萬元現金，因此拜託員警護鈔，竟遭警方回「警車不是計程車，無法協助護鈔」，民眾最後只能再度將現金存回去，先自行回家。

張榮興答詢表示，規範很清楚指出護鈔時只有戒護勤務，警方跟在民眾周邊保護安全，不能讓民眾上警車。

柳采葳指出，的確有員警會以警車直接載民眾至存款地或回家。對此，張榮興坦言這樣的狀況屬便宜行事，不合規範。

她說，這也不是基層的錯，因為警局關於護鈔的工作計畫一開始就沒寫清楚，可能才導致誤解。

柳采葳要求在農曆年前，警方須明訂清楚怎麼護鈔，並把廣告、宣導都修改完成。

張榮興允諾並表示，如果民眾是走路，警方也會步行陪同，其它交通工具就會以警車跟在後面。