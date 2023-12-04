單月搭捷運逾80次？議員指減碳存摺抽獎漏洞 蔣萬安：會全面檢討

悠遊卡公司與公車業者推薦「減碳存摺」活動，疑有人為了抽機票刻意刷里程，議員調閱抽獎資量發現，11月抽獎次數最多的前兩位民眾，抽獎次數超過70次，換算下來從淡水到象山至少搭80次以上、搭公車超過200段票，質疑活動目的與當初背道而馳，要求市府應訂立上限，市長蔣萬安允諾會來檢討，交通局也表示，下一階段活動會來討論如何設置上限。

依照悠遊卡公司公布減碳存摺活動規則，悠遊付會員使用本人記名悠遊卡搭乘雙北大眾運具，累計滿1kg減碳量即可獲得當月抽獎資格1次，每累計滿5kg，可再增加1次抽獎機會，累計滿10kg則多2次，以此類推，每月都會舉辦抽獎，最大獎是日本雙人來回機票1份。

根據目前減碳存摺量計算，公車一段票（8km）可累積0.295公斤；捷運搭乘8公里可累積0.472公斤；YouBike租借一次可累積0.17公里，但議員李柏毅調閱抽獎資料發現，從11月1號到20號抽獎次數前20名民眾平均約30次，但前4民的抽獎次數即為不合理都超過70次。

李柏毅表示，細看第一名數據僅僅20天搭乘公車獲24次抽獎機會、捷運獲得54次，換算下來從「象山到淡水」要搭84趟、公車要搭209段票；第二名公車獲26次抽獎機會、捷運獲51次抽獎機會，換算「象山到淡水」要搭80趟、公車要搭222段票，質問蔣萬安「這個通勤次數合理嗎？」

李柏毅說，目前抽獎次數可以無限累積吃到飽，恐會造成特定人士買張月票每天搭捷運，累積里程，讓中獎機率大增，拖離當初辦活動意義跟目的。市長蔣萬安看到數字也驚呼，「很令人佩服，但也代表這活動很吸引人」，但也不希望排擠到真正有在搭乘大眾運輸工具減碳的民眾，會全面檢討。

悠遊卡公司董事長林志盈補充，在未辦抽獎之前1200月票每個月平均始用超過1萬元大有人在，現在遇到使用月票最高可以做到1萬7000元。交通局長謝銘鴻說，會在下一個階段遊戲規則，來討倫如何訂定上限，讓活動更加公平。