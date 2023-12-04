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700株苗木築植栽圍籬 汐止姜子寮公園變美

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
新北市議員張錦豪服務處協助爭取苗木，包括樹蘭、杜鵑、仙丹等，共700株的苗木，打造姜子寮步道成植栽圍籬，進行綠美化。 圖／觀天下有線電視提供
新北市議員張錦豪服務處協助爭取苗木，包括樹蘭、杜鵑、仙丹等，共700株的苗木，打造姜子寮步道成植栽圍籬，進行綠美化。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區姜子寮步道，假日吸引好多人去爬山休閒，而在入口處姜子寮公園，也是遊客、附近居民休憩的好地方，而為了讓環境更好，東山里長也請新北市議員張錦豪服務處協助爭取苗木，包括樹蘭、杜鵑、仙丹等，共700株的苗木，打造成植栽圍籬，進行綠美化

東山里長虞恉剛說，今年東山里很榮幸獲得了新北市里環境認證五星級，里內的姜子寮公園也算是新北市知名的觀光景點，假日遊客真的非常多，平時也很多人來觀光旅遊，所以，希望公園透過更精緻的綠美化，未來可以讓遊客到公園裡欣賞這些花草樹木、大自然的環境，所以，今天就投入一些經費，做一些花草維護。申請苗木，並且將公園分區塊植栽，打造成植栽圍籬，這次種了樹蘭、朱槿、杜鵑、茶花、仙丹、鵝掌藤等等大約700株的苗木。

新北市議員張錦豪服務處主任孫焰龍表示，姜子寮絕壁尤其是假日遊客很多，其中像是姜子寮公園也很有指標性，那這次里長不但申請到農業局大約700株的苗木，也用經費購買了一些品種，增加公園裡的花草樹木，再加上有義工的協助，整理環境，讓姜子寮環境越來越美，透過植栽綠美化景觀也變好。

綠美化

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