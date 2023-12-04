汐止大同路人行道破損難行 重做改善通學路

汐止大同路二段靠近汐止國小前的人行道，因為，年久失修出現破損不平整的情況，造成行人還有學童上放學通行很不方便也危險，所以，新北市議員廖先翔就協助爭取改善，從汐止國小前到汐萬路口的人行道進行更新，目前已經在施工中，預計明年初完工。

智慧里長黃智明說，汐止國小前面的人行道是學生上放學、還有上班族搭車或是買菜民眾都會走的路，但是人行道是在二十年前做的，很多地方都有磚塊破損甚至整塊磚脫落的情況，下雨時踩上去都會噴濺，還有就是一旁的水溝蓋是舊式的，水溝蓋跟路緣石鬆脫不平，踩起來或是車子過都有巨大聲響，破損不堪，感謝議員協助爭取將人行道整個翻修，對汐止國小通學路及附近居民行走都會更安全舒適。

新北市議員廖先翔表示，現在都在提倡人本的交通環境，行人的通行安全跟舒適是被大家高度關注的，尤其是學校週邊，因為很多小朋友通行，更是優先要做改善的，像是汐止國小前人行道己經2、30年了，現況不是那麼平整，有些問題在，比如無障礙坡道的坡度有高低落差，對許多族群來說，這段人行道通行並不是那麼友善，所以，之前請市府辦理會勘，將汐止國小學童會經過的人行道整體改善。

廖先翔指出，今年先針對汐止國小到汐萬路口的人行道更新改善，本來人行道是比較高一點，在路口處都會有不符合無障礙法規的規定，這次都有列入改善，鋪面也會整平，讓行人行走更加安全。