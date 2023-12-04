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北市嚴抓關渡平原露天燃燒 籲農友勿心存僥倖

中央社／ 台北4日電

台北市環保局表示，將從11日起，加強監控取締關渡平原露天燃燒，呼籲農友不要貪一時方便就在現場焚燒雜草，已設置22處集中收運點方便農友處理農作廢棄物

台北市環保局今天以新聞稿指出，因應空氣品質不良季節，將自11日啟動「士林北投區禁止農業廢棄物露天燃燒專案」，加強監控取締作業，並於關渡平原及社子島區域設置空氣品質感測器，同時利用無人機自高空監控，配合科技執法手段，避免違法露天燃燒行為，一經查獲將加重罰鍰。

環保局表示，每年10月至隔年3月為空品不良季節，易因境外傳輸或大氣擴散不佳等原因導致空氣品質不良，關渡平原為北市僅存的大規模平原農業區，12月到隔年1月二期稻作收割期間，將產生大量收割後稻草及其它農作廢棄物，若未妥善處理就地焚燒，將產生大量懸浮微粒及溫室氣體。

環保局說明，111年度專案執行期間雖未接獲陳情，經主動出擊仍查獲並告發8件違規露天燃燒案件，大多是農友清理菜園時為圖作業方便現場焚燒雜草。

環保局呼籲，北投關渡平原地區已設置22處集中收運點，方便農友清理農作廢棄物，切勿因貪圖方便違法露天燃燒，違法行為經查獲個人最高可罰新台幣10萬元，若為公司行號罰款最高達500萬元。

廢棄物 空氣品質 監控

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