議員質疑新北產發條例太鬆 經發局：城鄉差距大

新北市府送審「新北市產業發展自治條例」，希望透過公私合作、產業獎補措施、單一投資服務窗口、園區開發、創新實驗等，有效推動產業發展。不過新北市議員顏蔚慈指出，其中公私合作招商、未定獎勵門檻上限，條例過於廣泛寬鬆，恐造成公私不分；何怡明解釋，相對台北，新北城鄉差異大且產業多元，精緻農業獎補助門檻不可能跟高科技產業一樣，不宜逕予限定單一類別。主席裁定送交法規會審查。

新北市議會今天除審查預算，也排審法案，經發局長何怡明報告日前送交議會審議的「新北市產業發展自治條例」指出，為了匯聚新北產業能量，吸引企業在地投資並輔導產業升級，條例參酌國內外經濟情勢、擬定中長期發展策略、推動產業升級及永續技術、鼓勵研發創新、財政有效利用等原則。

政策工具包含「公私合作」、「產業獎補措施」、「單一投資服務窗口」、「園區開發」、「創新實驗」等，以政府領航產業發展方向並結合民間產業資源更有效推動產業發展，為歡迎企業營運總部、研發中心到新北來設置，市府可有法源提供獎補助。

顏蔚慈指出，台北市在2010年即訂定產業發展自治條例，新北自治條例強調「彈性多元」，但正是因彈性多元，如條文中提到公私合作組建招商團隊，如果民間就可以招商，何必需要公部門，授權太廣，恐怕會有圖利個別廠商疑慮。

顏蔚慈也說，獎勵措施語言不詳，北市把獎勵對象訂得清清楚楚，包括營業額、補助哪些對象、對方要帶來什麼多少額外投資，甚至還有罰則， 相較之下，新北市的版本過於廣泛，恐怕導致未來職權不分、沒達到輔導鼓勵效果。

顏蔚慈也說，台北市密密麻麻25條，還有追回獎勵補助條款在裡面，新北都已經落後其他五都這麼久，為何不能參照台北市訂定更完善更好的條例？

何怡明解釋，相對台北，新北城鄉差異大且產業多元，重點產業也會與時俱進、有所變化；例如新北農業可提發展綱領，其中精緻農業之獎補助門檻條件自無法跟高科技產業一樣，況以新興產業多為科技跨域及產業跨域（製造、服務、農業等），實不宜逕予限定單一類別。

議員黃淑君也認為，訂定相關條例應該舉行公聽會，否則只可能訂出不符合需求的法條；主席蔣根煌裁定送法規會討論。