北市YouBike前30分免費議員憂借嘸車 建議尖峰維持付費

北市府規畫明年起YouBike前30分鐘免費，盼吸引更多人使用大眾運輸，達成「綠運輸最後一哩路」。有議員認為，免費不會讓自駕者改搭捷運、騎車，反加劇無車可借，建議尖峰時段維持收費，其餘時段才免費；交通局說，會盤點哪個時段、地點會有無車可借的狀況，後續再評估可行性。

議員陳炳甫今總質詢時表示，YouBike熱門站點常常無車可借，後來增加1700多輛車到50個常缺車站點，雖小有改善，但即使以大數據機動調度，尖峰時段就是會缺車，上班時間大家會把車騎到捷運站，而到了市中心大家把車騎到公司附近，又換捷運站缺車，即使知道有缺也來不及補。

陳炳甫指出，明年起YouBike前30分鐘免費，市民支持度也達79.4，作為最後一哩路的綠色運具，目的就是希望可以讓自駕者改搭乘大眾運輸，可到了尖峰時段本來騎車、開車的人，要搭捷運換乘YouBike時，發現會借不到車，從私人運具轉換大眾運輸的意願就會降低。

陳炳甫認為，變成免費並不會就此轉移運具、無車可借更達不到減碳目標，市府還要編3.7億補貼，等於沒有意義。市府可以規畫配套措施，在尖峰時段以外的時間才實施前30分鐘免費，才不會加劇無車可借、無柱苦可還的狀況。

台北市長蔣萬安也認同議員想法，他說接下來推動前30分鐘免費，除了希望改變使用私人運具的習慣，還能達到減碳，後續會請交通局研究，盡量在尖峰時段滿足民眾需求，不要有無車可借的狀況。交通局長謝銘鴻事後受訪說，要先盤點哪個時段、地點會有無車可借的狀況，後續再評估可行性。

謝銘鴻表示，雖尖峰時段會瞬間沒車，但不會持續太久，隨時會來補車，只有熱門站點會發生，前陣子民調也發現，有60%騎車、開車的民眾會因為前30分鐘免費而使用YouBike，最近車輛可見率逐步提升，會在思考配套措施。

議員何孟樺則說，為提升Youbike調度效率，交通局7月招募里民小幫手，最終僅錄取17人，其中3人放棄錄取、2人離職，剩12名里民小幫手在職，對比大量的車輛調度需求可說是九牛一毛。明年免費政策上路，車輛調度更顯重要，必須借鏡其他縣市經驗，盡速沙盤推演明年的供需態樣、超前部署，不要等到政策推行後才來亡羊補牢。