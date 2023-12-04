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大巨蛋1.7萬人25分鐘散場引網稱高捷震驚 議員指考驗在這

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北大巨蛋昨晚迎接首場正式賽事，散場時由於捷運國父紀念館站已有應對措施，人潮消化順利。記者曾原信／攝影
台北大巨蛋昨晚迎接首場正式賽事，散場時由於捷運國父紀念館站已有應對措施，人潮消化順利。記者曾原信／攝影

台北大巨蛋昨晚亞錦賽開幕戰中韓大戰，球迷嗨翻。昨晚台北大巨蛋1.7萬人只花25分鐘疏散，由於先前高雄世運主場館舉辦天團Coldplay演唱會8萬6千人只花88分鐘疏散完畢。也吸引許多鄉民在網路熱議北高兩邊的人潮疏散，有網友說「高雄捷運震驚....」、不過也有網友酸「(台北)有學到高雄做榜樣」。

昨天人在台北大巨蛋幫中華隊加油的國民黨議員李明賢說，台北大巨蛋昨天1.7萬人散場狀況相當順利，多數球迷都是搭乘大眾運輸、開車的民眾不多，未來若大巨蛋四萬人滿載，演唱會應會到5萬人，只要大家多搭乘大眾運輸族，北捷過去就有豐富跨年人潮疏散經驗，絕對沒問題。

不過李明賢比較憂心，因大巨蛋整個園區汽機車整個加起來的停車格高達6千多個，未來若是大巨蛋舉辦國際大型賽事、職棒總冠軍或演唱會，捷運疏散絕對沒問題；不過如果許多觀眾是自行開車，對大巨蛋周邊就會是交通大考驗，若大巨蛋停車場滿載，未來市府動線規畫要做好。

對於網友北高場館疏散比一比，李明賢認為，大巨蛋與高雄世運場館的位置不同，大巨蛋位於市中心，人潮疏散台北用捷運、高雄是用接駁車，其實條件不同，比較難類比。

大巨蛋 李明賢

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