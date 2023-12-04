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長者打XBB疫苗可領500元禮券 北市加碼送衛生紙

中央社／ 台北4日電

為鼓勵民眾儘速接種疫苗提升保護力，台北市衛生局今天表示，65歲以上長者到市立聯合醫院院外門診部接種COVID-19XBB.1.5疫苗，除了可以領500元禮券，還加贈衛生紙。

台北市衛生局今天發布新聞稿表示，冬季為呼吸道傳染病好發季節，不僅中國近期有黴漿菌、流感等多種病原共同流行，引發民眾擔憂，衛生福利部疾病管制署監測資料也顯示，今年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）併發重症及死亡個案中，仍以65歲以上長者占大宗。

衛生局指出，為鼓勵儘速施打疫苗以提升保護力，即日起至12月31日止，50歲以上民眾到市立聯合醫院12區院外門診部接種COVID-19 XBB.1.5疫苗，將可領取1串抽取式衛生局，65歲以上長者還可獲得新台幣500元禮券及10劑快篩。

衛生局表示，50歲以上民眾前往院外門診部接種接種流感疫苗，也可以獲得2包衛生紙，而65歲以上長者還可以再領取10劑快篩。

衛生局提醒，北市目前公費流感疫苗使用率已逾9成，剩下不到7萬劑，另施打流感或COVID-19疫苗時應攜帶健保卡、身分證明文件、疫苗接種紀錄卡（小黃卡），由院所查驗確認符合接種資格。

衛生局 流感疫苗 COVID-19

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