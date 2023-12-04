快訊

台台併後台哥大推出隱藏版4G月租0元方案 網熱議有玄機

現役年輕官兵、退伍軍人總統大選傾向投誰？答案非絕對

評／中華隊留下大巨蛋首勝 是對柯文哲最大的諷刺

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵鳳鳴站還未通 重劃區通勤公車將開放預購舒緩需求

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
重劃區常吸引大量人口進駐，尤其新北有不少區都吸引台北市居民進駐，雙北間的跳蛙公車成民眾通勤重要工具。圖／本報資料照片
重劃區常吸引大量人口進駐，尤其新北有不少區都吸引台北市居民進駐，雙北間的跳蛙公車成民眾通勤重要工具。圖／本報資料照片

位於新北鶯歌的鳳鳴重劃區近年人口持續攀升，當中不少是台北市遷來或者要到台北市工作的，但目前都未有公車直達台北，居民串連申請跳蛙公車。新北交通局表示，該路線預計月中開放預購；民代指出，關鍵還是在鶯歌的調度站太小，自然難吸引業者開路線，希望市府協助改善。

重劃區常吸引大量人口進駐，尤其新北有不少區都吸引台北市居民進駐，其中位於鶯歌的鳳鳴重劃區配合人口規劃，將於明年底左右完工台鐵臨時站，但近近年來空窗期已經讓民眾受不了。

居民反映，大多數鳳鳴重劃區的民眾是在台北市上班，但大家目前只能往鶯歌車站搭乘火車，非常不便，大家都希望能有通勤公車直達北市，目前住戶們已經在跳蛙公車平台募集路線，並通過募集人數，但卻遲遲找不到業者承接。

交通局運管科長林詩欽回應，交通局這邊一直協助民眾與業者對接，民眾從8月就提出申請，後來一直到11月才找到業者願意投入來處理路線，目前該路線預計本月16日就開放預購，若有20人願意長期搭乘就能開通。

新北市議員蘇泓欽表示，鳳鳴重劃區人口持續進駐，需求越來越大，即便未來台鐵站蓋好，也仍有坐公車的需求，且鳳鳴區旁就有交流道，沒有一部通往北部的國道客運實在不合理，希望交通局能協助未雨綢繆。

蘇宏欽認為，一開始人數較少搭乘他能理解，但服務民眾交通不能用成本考量，希望交通局也能協助捕貼；其實鳳鳴區，甚至全鶯歌公車路線及班次少關鍵還是在調度站，目前在鶯歌美術館旁調度站實在太小，業者要從其他區調來公車跑鶯歌，自然難吸引業者開路線。

位於新北鶯歌的鳳鳴重劃區近年人口持續攀升，當中不少是台北市遷來或者要到台北市工作的，但目前都未有公車直達台北。記者游智文／攝影
位於新北鶯歌的鳳鳴重劃區近年人口持續攀升，當中不少是台北市遷來或者要到台北市工作的，但目前都未有公車直達台北。記者游智文／攝影

重劃區

延伸閱讀

國道客運「710」傳停駛 桃園交通局緊急協調業者代駛

基隆快捷公車2088增B線！通勤、通學民眾及學生稱很方便

重劃區重車出入毀人行道 桃市府開罰、議員籲修法根治

黑豹旗／平鎮奪冠帶走最多個人獎 辜仲諒勉鶯歌再拚冠

相關新聞

大巨蛋意外成選戰議題…蔣萬安貼一張照片 網讚：比柯P強百倍

台北大巨蛋昨晚亞錦賽開幕戰中韓大戰，中華隊以四比零完勝韓國隊，拿到今年亞錦賽首勝，台北市長蔣萬安昨天深夜也在臉書留言區貼...

台鐵鳳鳴站還未通 重劃區通勤公車將開放預購舒緩需求

位於新北鶯歌的鳳鳴重劃區近年人口持續攀升，當中不少是台北市遷來或者要到台北市工作的，但目前都未有公車直達台北，居民串連申...

加強查緝關渡平原露天燃燒行為 違者將重罰

台北市環保局今日表示，因應空品不良季節並保障民眾呼吸健康，將自12月11日啟動「士林北投區禁止農業廢棄物露天燃燒專案」，...

北市65歲長者接種COVID疫苗 可獲500元商品卡

秋冬天冷，中國近期爆發呼吸道感染疫情，長者若受到感染易成重症、死亡。為鼓勵民眾接種疫苗，北市衛生局今宣布，今起至12月3...

稽查畜禽是否殘留瘦肉精抗生素 新北驗265件結果出爐

民眾重視食安，新北動保處從源頭稽查，包括豬血清及豬毛髮、牛血清、牛乳、羊血清、羊乳、肉雞等等，檢測動物用藥物殘留，包括乙...

新北「職人色」特展開幕 體驗印刷工藝細節及青年設計

為讓青年工藝作品能被看到，新北「職人色-設計工藝特展」即起開展，特展中匯集港台重量級設計師，並由台灣印刷暨設計產業領航的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。