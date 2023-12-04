台鐵鳳鳴站還未通 重劃區通勤公車將開放預購舒緩需求

位於新北鶯歌的鳳鳴重劃區近年人口持續攀升，當中不少是台北市遷來或者要到台北市工作的，但目前都未有公車直達台北，居民串連申請跳蛙公車。新北交通局表示，該路線預計月中開放預購；民代指出，關鍵還是在鶯歌的調度站太小，自然難吸引業者開路線，希望市府協助改善。

重劃區常吸引大量人口進駐，尤其新北有不少區都吸引台北市居民進駐，其中位於鶯歌的鳳鳴重劃區配合人口規劃，將於明年底左右完工台鐵臨時站，但近近年來空窗期已經讓民眾受不了。

居民反映，大多數鳳鳴重劃區的民眾是在台北市上班，但大家目前只能往鶯歌車站搭乘火車，非常不便，大家都希望能有通勤公車直達北市，目前住戶們已經在跳蛙公車平台募集路線，並通過募集人數，但卻遲遲找不到業者承接。

交通局運管科長林詩欽回應，交通局這邊一直協助民眾與業者對接，民眾從8月就提出申請，後來一直到11月才找到業者願意投入來處理路線，目前該路線預計本月16日就開放預購，若有20人願意長期搭乘就能開通。

新北市議員蘇泓欽表示，鳳鳴重劃區人口持續進駐，需求越來越大，即便未來台鐵站蓋好，也仍有坐公車的需求，且鳳鳴區旁就有交流道，沒有一部通往北部的國道客運實在不合理，希望交通局能協助未雨綢繆。