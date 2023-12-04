聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市65歲長者接種COVID疫苗 可獲500元商品卡
秋冬天冷，中國近期爆發呼吸道感染疫情，長者若受到感染易成重症、死亡。為鼓勵民眾接種疫苗，北市衛生局今宣布，今起至12月31日，50歲以上民眾前去北市聯醫12區院外門診接種流感疫苗與COVID-19疫苗，可獲生活禮品1份、65歲以上長者能在額外獲得500元商品卡及COVID-19快篩試劑10份。
衛生局表示，中國近期有黴漿菌、流感、COVID-19等多種呼吸道病原共同流行造成疫情，依疾管署監測資料，今年COVID併發重症及死亡個案中，65歲以上長者分別占78%及90%，顯示長者仍為主要之染疫後重症及死亡高風險族群。
北市部分，11月21至27日，有31例COVID-19本土確定病例，較11月14日至20日的17例，多了14例。衛生局提醒，接種疫苗後約2周才會產生保護力，為降低感染COVID-19後發生重症和死亡風險，尚未接種疫苗的民眾應盡速接種，保護自己與他人。
截至12月1日，台北市公費流感疫苗使用率已逾9成，公費疫苗賸餘量已低於7 萬劑，若符合公費接種對象且尚未完成接種，可一併接種或間隔任何時間接種。
衛生局呼籲，近期中國當地呼吸道疾病發生率上升，醫療量能緊繃，呼籲長者、幼兒等免疫力不佳的民眾非必要勿前往中國，以防就醫不易而延誤病情。
衛生局建議，如必要前往，可於出發前盡早接種流感及COVID-19疫苗，並於返台後留意自身健康狀況，如有發燒或急性呼吸道症狀，應佩戴口罩儘速就醫，並主動告知旅遊史及接觸史，以供醫師評估及時診斷通報。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言