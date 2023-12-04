北市65歲長者接種COVID疫苗 可獲500元商品卡

秋冬天冷，中國近期爆發呼吸道感染疫情，長者若受到感染易成重症、死亡。為鼓勵民眾接種疫苗，北市衛生局今宣布，今起至12月31日，50歲以上民眾前去北市聯醫12區院外門診接種流感疫苗與COVID-19疫苗，可獲生活禮品1份、65歲以上長者能在額外獲得500元商品卡及COVID-19快篩試劑10份。

衛生局表示，中國近期有黴漿菌、流感、COVID-19等多種呼吸道病原共同流行造成疫情，依疾管署監測資料，今年COVID併發重症及死亡個案中，65歲以上長者分別占78%及90%，顯示長者仍為主要之染疫後重症及死亡高風險族群。

北市部分，11月21至27日，有31例COVID-19本土確定病例，較11月14日至20日的17例，多了14例。衛生局提醒，接種疫苗後約2周才會產生保護力，為降低感染COVID-19後發生重症和死亡風險，尚未接種疫苗的民眾應盡速接種，保護自己與他人。

截至12月1日，台北市公費流感疫苗使用率已逾9成，公費疫苗賸餘量已低於7 萬劑，若符合公費接種對象且尚未完成接種，可一併接種或間隔任何時間接種。

衛生局呼籲，近期中國當地呼吸道疾病發生率上升，醫療量能緊繃，呼籲長者、幼兒等免疫力不佳的民眾非必要勿前往中國，以防就醫不易而延誤病情。