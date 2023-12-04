民眾對交通違規有疑慮 新北裁決所：可線上申訴

新北市交通事件裁決處今天表示，民眾收到交通罰單後，如果對於被舉發的違規項目有疑慮時，可多加利用線上申訴服務，以保障自身權益。

交通事件裁決處長李忠台表示，由於民眾接到罰單時，可能對違規逕行舉發內容有疑慮或不服時，常會利用市府信箱或1999來申訴，甚至是走一趟裁決處臨櫃申訴，其實，裁決處近來已在網站建置線上申訴管道。

李忠台表示，交通違規申訴案件約有5成以上的民眾是要求更清楚的違規採證照片，因此，裁決處網頁也提供台北、新北、台中、台南及高雄等5都警察局「逕行舉發」違規照片線上調閱服務的連結網址。

他表示，民眾可先利用網頁調閱採證照片，確認違規事實後再評估是否提出申訴。

他表示，裁決處的網站除可提供通違規線上申訴外，還可辦理線上開立裁決書、車輛行車事故鑑定申請等多項業務，還會提供申訴等案件處理進度告知等便民服務，以確保民眾相關權益。