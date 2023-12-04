快訊

亞錦賽／封徐若熙「154公里怪物」韓媒：連續被台灣投手壓制

2023房市代表字出爐 近五成購屋人超有感

如何知道自己可能得了白內障？白內障6前兆 頻繁變更眼鏡度數要注意

民眾對交通違規有疑慮 新北裁決所：可線上申訴

中央社／ 新北4日電

新北市交通事件裁決處今天表示，民眾收到交通罰單後，如果對於被舉發的違規項目有疑慮時，可多加利用線上申訴服務，以保障自身權益。

交通事件裁決處長李忠台表示，由於民眾接到罰單時，可能對違規逕行舉發內容有疑慮或不服時，常會利用市府信箱或1999來申訴，甚至是走一趟裁決處臨櫃申訴，其實，裁決處近來已在網站建置線上申訴管道。

李忠台表示，交通違規申訴案件約有5成以上的民眾是要求更清楚的違規採證照片，因此，裁決處網頁也提供台北、新北、台中、台南及高雄等5都警察局「逕行舉發」違規照片線上調閱服務的連結網址。

他表示，民眾可先利用網頁調閱採證照片，確認違規事實後再評估是否提出申訴。

他表示，裁決處的網站除可提供通違規線上申訴外，還可辦理線上開立裁決書、車輛行車事故鑑定申請等多項業務，還會提供申訴等案件處理進度告知等便民服務，以確保民眾相關權益。

罰單

延伸閱讀

稽查畜禽是否殘留瘦肉精抗生素 新北驗265件結果出爐

新北「職人色」特展開幕 體驗印刷工藝細節及青年設計

小校求生術／新北不裁校 劉和然：用打群架方式多校共學

6旬夫妻情變 不識字夫遭騙印鑑章過戶新北2棟房產

相關新聞

大巨蛋意外成選戰議題…蔣萬安貼一張照片 網讚：比柯P強百倍

台北大巨蛋昨晚亞錦賽開幕戰中韓大戰，中華隊以四比零完勝韓國隊，拿到今年亞錦賽首勝，台北市長蔣萬安昨天深夜也在臉書留言區貼...

北市65歲長者接種COVID疫苗 可獲500元商品卡

秋冬天冷，中國近期爆發呼吸道感染疫情，長者若受到感染易成重症、死亡。為鼓勵民眾接種疫苗，北市衛生局今宣布，今起至12月3...

稽查畜禽是否殘留瘦肉精抗生素 新北驗265件結果出爐

民眾重視食安，新北動保處從源頭稽查，包括豬血清及豬毛髮、牛血清、牛乳、羊血清、羊乳、肉雞等等，檢測動物用藥物殘留，包括乙...

新北「職人色」特展開幕 體驗印刷工藝細節及青年設計

為讓青年工藝作品能被看到，新北「職人色-設計工藝特展」即起開展，特展中匯集港台重量級設計師，並由台灣印刷暨設計產業領航的...

大巨蛋首賽大雨毫無影響 蔡明堂：老天爺也來幫忙測試

亞洲棒球錦標賽昨天在台北大巨蛋開打，中華隊4：0痛宰南韓奪得大巨蛋首勝，新北市資深棒球教練、第三選區（三重）立委參選人蔡...

淡水沙崙海水浴場 開放露曙光

新北淡水沙崙海水浴場因溺斃事件，2013年被公告禁止水域遊憩活動至今，現場宛如廢墟，市府經發局曾委託業者做過海象調查，認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。