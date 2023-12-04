快訊

亞錦賽／封徐若熙「154公里怪物」韓媒：連續被台灣投手壓制

2023房市代表字出爐 近五成購屋人超有感

如何知道自己可能得了白內障？白內障6前兆 頻繁變更眼鏡度數要注意

聽新聞
test
0:00 / 0:00

稽查畜禽是否殘留瘦肉精抗生素 新北驗265件結果出爐

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北動保處源頭稽查，包括豬血清及豬毛髮、牛血清、牛乳、羊血清、羊乳、肉雞等等，檢測動物用藥物殘留。圖／新北動保處提供
新北動保處源頭稽查，包括豬血清及豬毛髮、牛血清、牛乳、羊血清、羊乳、肉雞等等，檢測動物用藥物殘留。圖／新北動保處提供

民眾重視食安，新北動保處從源頭稽查，包括血清及豬毛髮、牛血清、牛乳、羊血清、羊乳、肉雞等等，檢測動物用藥物殘留，包括乙型受體素（俗稱瘦肉精）及抗生素等。截至11月底已查核62場畜禽場，共送驗265件畜禽產品，合格率100％。

新北動保處指出，為管理轄內養畜禽業者藥物殘留，動保處長期續與農業部、畜產會合作，每月至畜禽場採集檢體，包括豬血清及豬毛髮、牛血清、牛乳、羊血清、羊乳、肉雞等，送檢驗單位檢測動物用藥物殘留，避免藥物殘留被消費者吃下。若被檢驗出藥物殘留超標的畜禽場，也會立即派員至現場管制，從源頭場禁止有問題的產品流出，直至改善後才會解除管制，讓民眾吃得安心。

動保處獸醫師呂信璋表示，動物用藥品主要是用來預防、診斷及治療動物疾病，畜禽場在合理投藥下，有助於維護動物健康，若藥品在體內未完全排除即屠宰、加工或食用，會導致消費者食入有藥物殘留的產品。因此畜禽場皆須遵守停藥期規定，在上市或出貨前停止使用藥物，避免用藥殘留問題。

新北動保處源頭稽查，包括豬血清及豬毛髮、牛血清、牛乳、羊血清、羊乳、肉雞等等，檢測動物用藥物殘留。圖／新北動保處提供
新北動保處源頭稽查，包括豬血清及豬毛髮、牛血清、牛乳、羊血清、羊乳、肉雞等等，檢測動物用藥物殘留。圖／新北動保處提供

獸醫師 消費者

延伸閱讀

新北「職人色」特展開幕 體驗印刷工藝細節及青年設計

6旬夫妻情變 不識字夫遭騙印鑑章過戶新北2棟房產

影／新北機車撞上周杰倫同款千萬藍寶堅尼 38歲車主：不需賠償

北市城市美學挨批成效差 新北創環境美學顧問團供諮詢

相關新聞

大巨蛋意外成選戰議題…蔣萬安貼一張照片 網讚：比柯P強百倍

台北大巨蛋昨晚亞錦賽開幕戰中韓大戰，中華隊以四比零完勝韓國隊，拿到今年亞錦賽首勝，台北市長蔣萬安昨天深夜也在臉書留言區貼...

稽查畜禽是否殘留瘦肉精抗生素 新北驗265件結果出爐

民眾重視食安，新北動保處從源頭稽查，包括豬血清及豬毛髮、牛血清、牛乳、羊血清、羊乳、肉雞等等，檢測動物用藥物殘留，包括乙...

新北「職人色」特展開幕 體驗印刷工藝細節及青年設計

為讓青年工藝作品能被看到，新北「職人色-設計工藝特展」即起開展，特展中匯集港台重量級設計師，並由台灣印刷暨設計產業領航的...

大巨蛋首賽大雨毫無影響 蔡明堂：老天爺也來幫忙測試

亞洲棒球錦標賽昨天在台北大巨蛋開打，中華隊4：0痛宰南韓奪得大巨蛋首勝，新北市資深棒球教練、第三選區（三重）立委參選人蔡...

淡水沙崙海水浴場 開放露曙光

新北淡水沙崙海水浴場因溺斃事件，2013年被公告禁止水域遊憩活動至今，現場宛如廢墟，市府經發局曾委託業者做過海象調查，認...

二殯月中試營運 交通備受考驗

台北市第二殯儀館擴建預計本月中試營運，將先啟用停車場、禮廳逐步開放。不過在地居民憂心，改建後將增17個禮廳，對周遭交通影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。