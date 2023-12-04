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稽查畜禽是否殘留瘦肉精抗生素 新北驗265件結果出爐
民眾重視食安，新北動保處從源頭稽查，包括豬血清及豬毛髮、牛血清、牛乳、羊血清、羊乳、肉雞等等，檢測動物用藥物殘留，包括乙型受體素（俗稱瘦肉精）及抗生素等。截至11月底已查核62場畜禽場，共送驗265件畜禽產品，合格率100％。
新北動保處指出，為管理轄內養畜禽業者藥物殘留，動保處長期續與農業部、畜產會合作，每月至畜禽場採集檢體，包括豬血清及豬毛髮、牛血清、牛乳、羊血清、羊乳、肉雞等，送檢驗單位檢測動物用藥物殘留，避免藥物殘留被消費者吃下。若被檢驗出藥物殘留超標的畜禽場，也會立即派員至現場管制，從源頭場禁止有問題的產品流出，直至改善後才會解除管制，讓民眾吃得安心。
動保處獸醫師呂信璋表示，動物用藥品主要是用來預防、診斷及治療動物疾病，畜禽場在合理投藥下，有助於維護動物健康，若藥品在體內未完全排除即屠宰、加工或食用，會導致消費者食入有藥物殘留的產品。因此畜禽場皆須遵守停藥期規定，在上市或出貨前停止使用藥物，避免用藥殘留問題。
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