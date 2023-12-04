新北「職人色」特展開幕 體驗印刷工藝細節及青年設計

為讓青年工藝作品能被看到，新北「職人色-設計工藝特展」即起開展，特展中匯集港台重量級設計師，並由台灣印刷暨設計產業領航的多家知名企業主辦協辦，讓青年設計者、新銳設計師和設計專家透過展覽交流視覺創意。

青年局說明，特展前先行徵件競賽，共收件近百件作品，賽制規畫上以全台首創的「印刷廠即初選評審委員」的模式辦理，協辦單位之印刷公司既是初選評審，也是參賽者的完稿夥伴，除了強化業界執行專案的「可行性」評估，更是讓青年得以體驗做稿外的實際發印流程。

青年局表示，特展由蕭言軒擔任策展人，蕭不僅是多檔藝文展演的幕後推手，本身更具有設計背景；在「職人色」特展中邀請了港澳與台灣都相當具影響力的香港資深設計師陳超宏（Eric Chan）參展。

蕭言軒指出，特展核心理念動機自「紙版墨色工」切入，認識印刷工藝與色彩管理之各流程與細節，而設計物的成形、商品化的實踐又或是拓展感官上的美學體驗。

青年舉表示，2023徵件展金獎得主陳泳勝以作品「印刷產業中的新活水」獲得評審一致肯定，銀獎分別由彭丞育、周妤忻、張欣怡、丁冠誌4人團隊的「New碳計畫」及吳馨怡、林思妤、黃書勤、吳翊華4人團隊的「自然正義」兩組設計作品深受青睞。