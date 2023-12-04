翻轉全球最醜城市 北市遭疑不夠力

台北市2016年被國際旅遊指南評為「全球最醜城市之一」，為改善城市美學，前市長柯文哲曾推動「美學專案辦公室」，挨批疊床架屋，市長蔣萬安上任後，市府續推市場意象營造、公訓處美學訓練班等，仍被質疑成效不彰。市府坦言，市容改善相關政策的確有改進空間，美學辦已在柯任內裁撤，美學政策回歸各局處，邀專業團隊精進美學。

議員何孟樺質疑，北市舊建築多，市民、觀光客對台北市容又老又醜相當有感，要求蔣萬安應繼續精進城市美學。她以改善市容的「外牆拉皮補助」為例，近4年僅2案通過補助，北市30年以上建物有10萬棟，若持續以龜速去拉皮，「市容要1萬年以上才能改善」。

北市研考會主委俞振華允諾盡速檢討、提出計畫。工務局長黃一平說，即便美學辦公室停止，今年2月至11月仍有64案子執行時，會把設計美學加入招標文件規定，評選也要有專家參與。

新北環境美學總顧問建言

在新北，2020年成立環境美學總顧問聘請專業顧問團隊，針對市府相關公共工程，從美學角度提供諮詢建議，去年發表的「29行政轄區代表色」，如板橋灰、土城橙、汐止紫，曾挨批定義不明。板橋民代就認為，從板橋歷史與特色來看，怎樣都不覺得灰色能代表板橋。

新北市城鄉局綜合規劃科長張琬如說，環境美學總顧問是由外部專家組成，每1、2個月會開會，接受公所、局處諮詢。對於新北29代表色，張琬如指出，這個是顧問團隊下鄉29區，根據地方特色挖掘出來的代表色，提供相關建設參考。

文化大學景觀學系所長暨系主任郭瓊瑩認為，城市美學就是要看起來舒服、和諧。公共工程「形與功能」是一體的，不能只重視功能、忘了形，過去只在乎「可用就好」，公務員又欠缺美學素養，創造許多被嫌醜的失敗作品。

郭瓊瑩說，公共空間許多欄杆設計粗糙，漆上綠、黃色，相當難看。曾有民眾抱怨市民大道被漆成綠色很難看，她協助景觀改造，幫市民大道找了5、6種灰色，再與現場陽光比對，找出最適合市民大道的顏色，希望市民大道能融入大環境，而不是干擾。

郭瓊瑩透露，她曾幫柯文哲上過美學課，過去公務員對美學不重視，加上修道路等工程採開口合約，「以前怎樣做，現在就怎樣做」，只要首長重視，就可以慢慢進步。