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2年591樹倒 議員建議遠端監測

聯合報／ 記者鍾維軒／台北報導

北市今年發生數起路樹倒塌意外，據統計，北市行道樹有9萬1946株、公園樹有11萬株，2021年至今已倒塌591株。議員指出，公園處投入褐根病防治預算逐年上升，致病率卻不斷增加，通報病樹處理時間長達1年3個月之久，盼北市府能引進新加坡科技遠端監測技術。北市府表示，會先了解新加坡健檢樹木的技術，若可以實際用在台北市的樹木，就會評估畫定區域試辦，再依成效規畫如何擴大。

議員洪婉臻表示，北市2006年至今約8000株樹木因褐根病死亡，近2年罹病樹木有2206株，公園處投入褐根病防治預算從2019年的670萬到今年的1769萬，增加2.6倍，但患褐根病的樹木數量卻不見下降趨勢，每年都有逾500株樹木染褐根病，有逐漸上升趨勢。

洪婉臻說，民眾通報有褐根病的樹木到處理完畢，最久要花上468天，褐根病傳染性高，若沒在一定時間處理，可能擴散到其他樹木。

議員林珍羽也指出，北市逾20萬株樹木，但健檢、 安全評估的巡察人力不足，只有2隻米格魯以氣味找出褐根病，另有2793棵是以「應力波檢測」，應仿效新加坡，由人⼯智慧管理。

北市府表示，會先了解新加坡健檢樹木技術，看能不能在台北市運用，若可以實際用在台北市的樹木，就會評估畫定區域試辦，再依照成效規畫如何擴大辦理。

北市 新加坡 議員

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