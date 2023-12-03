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北市城市美學挨批成效差 新北創環境美學顧問團供諮詢

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市29行政轄區城市代表色於去年發表。本報資料照片
新北市29行政轄區城市代表色於去年發表。本報資料照片

前台北市長柯文哲曾成立「美學專案辦公室」，台北市容仍挨批醜。新北市在2020年成立環境美學總顧問，聘請專業顧問團隊對市府相關公共工程，從美學角度提供諮詢建議，去年美學總顧問發表的「29行政轄區代表色」，如板橋灰、土城橙、汐止紫，曾挨批定義不明。板橋民代就認為，從板橋歷史與特色來看，怎樣都不覺得灰色能代表板橋。

新北市議員黃淑君指出，新北市府確實在城市美學有努力，如縣民大道周邊立面改善，就有依據相關配色施作，府中雙城的人行環境改善，確實造福地方。

但她指出，在1999年鐵路地下化前，現今府中捷運站周邊是板橋車站舊址，目前僅存一面紅磚牆遺構，上面原漆有「板橋」兩字，不過在復舊過程，顏色卻漆成四不像，原本的磚紅色被漆上詭異的紅色，加上先前又被民眾塗鴉破壞，嚴重破壞市容。

新北市城鄉局綜合規劃科長張婉如表示，新北市環境美學總顧問是由外部專家組成，每一到兩個月都會開會，接受來自公所、局處諮詢，如在前期規畫階段，顧問會根據設計內容，給予色彩與環境融合建議。

對於新北24代表色，張婉如指出，這個是顧問團隊下鄉29區，根據地方特色挖掘出來的代表色，主要是提供相關建設參考，能夠設計出更符合地方特色的建築。

板橋車站就磚牆，除了復舊顏色怪異，日前還被人亂塗鴉。本報資料照片
板橋車站就磚牆，除了復舊顏色怪異，日前還被人亂塗鴉。本報資料照片

柯文哲 中捷 汐止

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