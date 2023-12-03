快訊

亞錦賽／大巨蛋開幕戰秒殺 球迷自曝買黃牛票價格曝光

亞錦賽／宣傳海報出包有兩個他 陳聖平中韓戰卻未列入先發

老師進教室也怕！頻遭惡意挑戰 學生有意為難嗆：有能力教我們嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

公共工程被嫌醜？學者提出這點 打造城市美學不用增加經費

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
曾被柯文哲點名「受不了中華民國美學」的建築，是一棟已興建逾40年的老舊大樓，現在建築立面廣告招牌全部已拆掉，但卻仍掩飾不了老舊大樓的風霜歲月。記者林麗玉／攝影
曾被柯文哲點名「受不了中華民國美學」的建築，是一棟已興建逾40年的老舊大樓，現在建築立面廣告招牌全部已拆掉，但卻仍掩飾不了老舊大樓的風霜歲月。記者林麗玉／攝影

台北市推動城市美學，遭批成效差。文化大學景觀學系所長暨系主任郭瓊瑩認為，其實城市美學就是要看起來舒服、和諧，但若是奢華、五光十色、花花綠綠就過頭了。由於過去公共工程總被認為太醜，郭認為，其實公共工程的「形與功能」必須是一體，不能只重視功能、忘了形，而形式的美，是一種文化藝術養成，但的確過去台灣的公共工程都只有在乎「可用就好」，公務員本身又欠缺美學素養

郭瓊瑩舉許多公共工程為例，設計欄杆都設計得很粗糙、還漆成綠、黃色，相當不好看，但其實在國外，這些公共工程都可以更細緻處理，但並沒有增加經費，而是設計師花更多設計心思。

郭說，過去就曾有民眾抱怨過市民大道被漆成綠色，很難看，當時她就曾協助市民大道景觀改造，幫市民大道找了五、六種灰色，再用樣本顏色與現場的陽光比對，找出最適合市民大道的顏色，就是希望市民大道能融入大環境，而不是干擾。

所以什麼是美學？郭認為，美學就是看起來舒服、和諧、舒服的，這就是美學，但若是奢華、加油添醋、花花綠綠就過頭了。

郭瓊瑩透露，她之前就幫前市長柯文哲上過美學課，其實柯也沒有耐心聽，但柯也知道哪個比較好看，過去公務員通常流於過去思維、對美學不重視，加上修道路等工程都採開口合約，「以前怎樣做，現在就怎樣做」，但只要有首長想開始做，就可以慢慢進步。

郭說，像現在台鐵開始推動車廂改造，北捷也在推美學設計，捷運黃線就是找法國藝術家參與，環狀線黃線採黃色車廂、黃色系，整體呈現優雅，民眾看得就覺得很舒服，正因為整體思考，系統設計。

柯文哲 藝術家 素養 設計師

延伸閱讀

放寬違建設光電板 學者點出重點這點...恐陷兩難

相關新聞

公共工程被嫌醜？學者提出這點 打造城市美學不用增加經費

台北市推動城市美學，遭批成效差。文化大學景觀學系所長暨系主任郭瓊瑩認為，其實城市美學就是要看起來舒服、和諧，但若是奢華、...

新北果菜強化食安把關 斥資百萬提升檢驗量能

食安愈來愈受到關注，民代日前質詢關注果菜公司的蔬果檢驗量，新北果菜公司表示，日前在三重市場已建置第2部「液相層析串聯質譜...

淡水沙崙海水浴場再啟有望 市府再做調查朝開放研議

淡水沙崙海水浴場因溺斃事件，2013年被公告禁止水域遊憩活動至今，現場宛如廢墟，新北市經發局曾委託業者做過海象調查，認為...

大巨蛋開幕成為台北大彩蛋 游梓翔：不能忘了誰卡蛋

「世界全壘打王」王貞治昨天為台北大巨蛋開出歷史性一球，亞洲棒球錦標賽今天將在台北大巨蛋舉行首場正式比賽。世新大學傳播博士...

北市2年591路樹倒塌 民代：提高預算遠端監控防倒樹傷人命

台北市今年發生數起路樹倒塌意外，不僅造成財產損失，還讓路人受傷、死亡。據統計，北市行道樹有9萬1946株、公園樹有11萬...

二殯12月中將試營運！議員籲明訂標準 北市殯葬處：不影響交通原況

北市第二殯儀館改建將啟用，預計12月中試營運，預計先讓停車場啟用，禮廳則逐步開放，議員認為，試營運要明訂標準，也有議員提...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。