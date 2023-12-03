公共工程被嫌醜？學者提出這點 打造城市美學不用增加經費

台北市推動城市美學，遭批成效差。文化大學景觀學系所長暨系主任郭瓊瑩認為，其實城市美學就是要看起來舒服、和諧，但若是奢華、五光十色、花花綠綠就過頭了。由於過去公共工程總被認為太醜，郭認為，其實公共工程的「形與功能」必須是一體，不能只重視功能、忘了形，而形式的美，是一種文化藝術養成，但的確過去台灣的公共工程都只有在乎「可用就好」，公務員本身又欠缺美學素養。

郭瓊瑩舉許多公共工程為例，設計欄杆都設計得很粗糙、還漆成綠、黃色，相當不好看，但其實在國外，這些公共工程都可以更細緻處理，但並沒有增加經費，而是設計師花更多設計心思。

郭說，過去就曾有民眾抱怨過市民大道被漆成綠色，很難看，當時她就曾協助市民大道景觀改造，幫市民大道找了五、六種灰色，再用樣本顏色與現場的陽光比對，找出最適合市民大道的顏色，就是希望市民大道能融入大環境，而不是干擾。

所以什麼是美學？郭認為，美學就是看起來舒服、和諧、舒服的，這就是美學，但若是奢華、加油添醋、花花綠綠就過頭了。

郭瓊瑩透露，她之前就幫前市長柯文哲上過美學課，其實柯也沒有耐心聽，但柯也知道哪個比較好看，過去公務員通常流於過去思維、對美學不重視，加上修道路等工程都採開口合約，「以前怎樣做，現在就怎樣做」，但只要有首長想開始做，就可以慢慢進步。

郭說，像現在台鐵開始推動車廂改造，北捷也在推美學設計，捷運黃線就是找法國藝術家參與，環狀線黃線採黃色車廂、黃色系，整體呈現優雅，民眾看得就覺得很舒服，正因為整體思考，系統設計。