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影／洪孟楷泰山競總成立 黃敏惠率團北上挺：耐操好擋

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
立委洪孟楷今於泰山文程廣場舉行總統參選人侯友宜與立委洪孟楷泰山聯合競選總部成立大會。記者李成蔭／攝影
立委洪孟楷今於泰山文程廣場舉行總統參選人侯友宜與立委洪孟楷泰山聯合競選總部成立大會。記者李成蔭／攝影

立委洪孟楷今成立泰山競選總部，嘉義市長黃敏惠特別率團北上站台，回憶洪孟楷過去擔任文化局長過往，不少黨內大咖與民代也都到場支持，細數洪孟楷為泰山爭取建設，並抨擊民進黨治國無方。現場湧入2000多名支持者揮舞國旗及競選旗幟，氣氛熱絡。

洪孟楷今天在泰山文程廣場，舉行總統參選人侯友宜與立委洪孟楷泰山聯合競選總部成立大會，除國民黨大咖到場，在地多名里長、議員宋明宗、陳明義、蔡淑君等人也都到場力挺；廣場一早就湧進超過2000名支持者，現場旗海飄揚。

黃敏惠特別率團從嘉義北上支持，黃敏惠說，洪孟楷過去不滿30時就從嘉義市府基層做起，讓嘉義成為人文城市、發光發熱，所以大家就需要這種有創新，且「耐操、好擋、拚第一」的年輕人；洪孟楷每天要立院開會、記者會及政論節目，中間還有很多行程有跑，非常努力。

前台北縣長周錫瑋表示，他26年前當立委時也是跟民進黨那群不講理的立委對幹，現在很多綠委已經變成蔡英文總統專制獨裁的哈巴狗，從來沒有去幫人民捍衛權利，把人民的錢A去、貪汙去了，還立惡法限制言論自由，請大家支持洪孟楷跟民進黨對幹，讓兩岸擁有真正和平、經濟繁榮。

國民黨副主席連勝文表示，過去他也曾問家裡為什麼自己是台南人，祖父連橫卻葬在泰山，因為泰山「地靈人傑」，洪孟楷不只是八寶飯，更是蠻牛、保力達B，地方上花的時間比上電視花好幾倍；民進黨現在是讓台灣當成大陸及美國強權間的炮灰，更是騙財、騙色、騙選票。

洪孟楷表示，現在各地建設愈來愈多，但文化才能讓地方偉大，泰山就是最有文化的地方，現在新泰塭仔圳開發，未來會投資超過1000億的預算，讓泰山「登大人」。國民黨不分區立委提名人韓國瑜說他是八寶飯，自己過去也是兢兢業業，問政數是區域立委中最多。

內政部前部長李鴻源表示，如果沒有好的立委，政府就沒辦法做什麼事情；近來國際環境嚴峻，過去給民進黨空頭支票，這次選舉面對藍綠基本盤回歸，大家一定要幫忙跟青年拉票，不要讓當兵4個月變1年。

總統立委新北泰山競總主委宋明宗表示，洪孟楷協助下，泰山地下停車場、機場捷運A5a車站等都有成果，國民黨北北基桃執政後推出通勤月票，納入機捷，方便泰山民眾搭乘。

立委洪孟楷今於泰山文程廣場舉行總統參選人侯友宜與立委洪孟楷泰山聯合競選總部成立大會，前台北縣長周錫瑋（前排左）壓軸助講。記者李成蔭／攝影
立委洪孟楷今於泰山文程廣場舉行總統參選人侯友宜與立委洪孟楷泰山聯合競選總部成立大會，前台北縣長周錫瑋（前排左）壓軸助講。記者李成蔭／攝影
嘉義市長黃敏惠（前排右）特別率團從嘉義北上支持立委洪孟楷，回憶洪孟楷過去在嘉義市當文化局長過往。記者李成蔭／攝影
嘉義市長黃敏惠（前排右）特別率團從嘉義北上支持立委洪孟楷，回憶洪孟楷過去在嘉義市當文化局長過往。記者李成蔭／攝影
立委洪孟楷今於泰山文程廣場舉行總統參選人侯友宜與立委洪孟楷泰山聯合競選總部成立大會，國民黨副主席連勝文（右）到場支持，並與民眾致意。記者李成蔭／攝影
立委洪孟楷今於泰山文程廣場舉行總統參選人侯友宜與立委洪孟楷泰山聯合競選總部成立大會，國民黨副主席連勝文（右）到場支持，並與民眾致意。記者李成蔭／攝影
立委洪孟楷今於泰山文程廣場舉行總統參選人侯友宜與立委洪孟楷泰山聯合競選總部成立大會，廣場一早就湧進超過2000名支持者。記者李成蔭／攝影
立委洪孟楷今於泰山文程廣場舉行總統參選人侯友宜與立委洪孟楷泰山聯合競選總部成立大會，廣場一早就湧進超過2000名支持者。記者李成蔭／攝影
立委洪孟楷今於泰山文程廣場舉行總統參選人侯友宜與立委洪孟楷泰山聯合競選總部成立大會，總統立委新北泰山競總主委宋明宗（前排左）站台助講。記者李成蔭／攝影
立委洪孟楷今於泰山文程廣場舉行總統參選人侯友宜與立委洪孟楷泰山聯合競選總部成立大會，總統立委新北泰山競總主委宋明宗（前排左）站台助講。記者李成蔭／攝影

洪孟楷 國民黨不分區立委 民進黨

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