影／洪孟楷泰山競總成立 黃敏惠率團北上挺：耐操好擋

立委洪孟楷今成立泰山競選總部，嘉義市長黃敏惠特別率團北上站台，回憶洪孟楷過去擔任文化局長過往，不少黨內大咖與民代也都到場支持，細數洪孟楷為泰山爭取建設，並抨擊民進黨治國無方。現場湧入2000多名支持者揮舞國旗及競選旗幟，氣氛熱絡。

洪孟楷今天在泰山文程廣場，舉行總統參選人侯友宜與立委洪孟楷泰山聯合競選總部成立大會，除國民黨大咖到場，在地多名里長、議員宋明宗、陳明義、蔡淑君等人也都到場力挺；廣場一早就湧進超過2000名支持者，現場旗海飄揚。

黃敏惠特別率團從嘉義北上支持，黃敏惠說，洪孟楷過去不滿30時就從嘉義市府基層做起，讓嘉義成為人文城市、發光發熱，所以大家就需要這種有創新，且「耐操、好擋、拚第一」的年輕人；洪孟楷每天要立院開會、記者會及政論節目，中間還有很多行程有跑，非常努力。

前台北縣長周錫瑋表示，他26年前當立委時也是跟民進黨那群不講理的立委對幹，現在很多綠委已經變成蔡英文總統專制獨裁的哈巴狗，從來沒有去幫人民捍衛權利，把人民的錢A去、貪汙去了，還立惡法限制言論自由，請大家支持洪孟楷跟民進黨對幹，讓兩岸擁有真正和平、經濟繁榮。

國民黨副主席連勝文表示，過去他也曾問家裡為什麼自己是台南人，祖父連橫卻葬在泰山，因為泰山「地靈人傑」，洪孟楷不只是八寶飯，更是蠻牛、保力達B，地方上花的時間比上電視花好幾倍；民進黨現在是讓台灣當成大陸及美國強權間的炮灰，更是騙財、騙色、騙選票。

洪孟楷表示，現在各地建設愈來愈多，但文化才能讓地方偉大，泰山就是最有文化的地方，現在新泰塭仔圳開發，未來會投資超過1000億的預算，讓泰山「登大人」。國民黨不分區立委提名人韓國瑜說他是八寶飯，自己過去也是兢兢業業，問政數是區域立委中最多。

內政部前部長李鴻源表示，如果沒有好的立委，政府就沒辦法做什麼事情；近來國際環境嚴峻，過去給民進黨空頭支票，這次選舉面對藍綠基本盤回歸，大家一定要幫忙跟青年拉票，不要讓當兵4個月變1年。