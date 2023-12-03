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北市2年591路樹倒塌 民代：提高預算遠端監控防倒樹傷人命

聯合報／ 記者鍾維軒／台北即時報導
今年8月30日，台北市一棵路樹倒塌砸中騎機車經過的林姓男子，他倒地頭部重創經送醫不治。記者李隆揆／翻攝
今年8月30日，台北市一棵路樹倒塌砸中騎機車經過的林姓男子，他倒地頭部重創經送醫不治。記者李隆揆／翻攝

北市今年發生數起路樹倒塌意外，不僅造成財產損失，還讓路人受傷、死亡。據統計，北市行道樹有9萬1946株、公園樹有11萬株，2021年至今已倒塌591株。議員指出，公園處投入褐根病防治預算逐年上升，但致病率卻不斷增加，通報病樹處理時間長達1年3個月之久，盼北市府能引進新加坡科技遠端監測技術，避免路樹倒塌害財傷民。

議員洪婉臻表示，北市2006年至今約8000株樹木因褐根病死亡，近2年罹病樹木有2206株，公園處投入褐根病防治預算從2019年的670萬到今年的1769萬，相差2.6倍，但患褐根病的樹木數量卻不見下降趨勢，每年都有逾500株樹木染褐根病，有逐漸上升趨勢。

洪婉臻說，民眾通報有褐根病的樹木到處理完畢，最久要花上468天，褐根病傳染性高，若沒在一定時間內處理，很可能擴散到其他樹木，病樹實際數字可能更高，造成一顆病樹害死整座公園。

議員林珍羽指出，中山北路全段有99珠直徑30至35公分的楓香，其中44株屬高風險，已移除24株，另外全市還有810株楓香也待檢測卻無期程。

林珍羽說，北市逾20萬株樹木，但健檢、安全評估的巡察人力不足，也只有2隻米格魯以氣味找出褐根病，只有2793顆是以「應⼒波檢測」⽅式進行；反觀新加坡，有600萬株樹，皆以雷達掃描，產⽣生的點雲圖由人⼯智慧將管理樹木，檢視結構、強度與根系分布狀狀況，遇到不同外力會受什麼影響，可判斷是否斷裂或倒下。

蔣萬安回應，會先了解新加坡健檢樹木的技術，看能不能在台北市運用，會一步一步來，若可以實際用在台北市的樹木，就會評估畫定區域試辦，再依照成效規畫如何擴大辦理。至於810株高風險楓香處理期程？黃一平說，若檢測後這些樹木都屬於高風險，明年6月前皆會移除。

北市 新加坡 風險

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