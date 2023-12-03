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妻罹癌辦生前辦告別式 夫感性發言仍要娶她 學員說到淚流滿面

聯合報／ 記者王慧瑛葉德正／新北即時報導
學員在練習告別時，忍不住真情流露，說到淚流滿面。圖／新北市社會局提供
學員在練習告別時，忍不住真情流露，說到淚流滿面。圖／新北市社會局提供

美國浪漫喜劇電影「一切始於一見鍾情」有個橋段，癌末的太太舉辦一場生前道別，丈夫在台上致詞說，即使他知道太太後來會罹癌生病，還是會娶她，真摯情感令人動容，妻子感性地說：「還好我提前辦了告別式，否則這番話我永遠聽不到！」

談生死不再是禁忌話題，為提倡晚年四道人生－道謝、道愛、道歉、道別，新北市社會局近期在基督教台灣貴格會海山教會舉辦「編寫珍重協奏曲－生前道別式工作坊」，邀請專門研究生命禮儀的助理教授黃芝勤講課，並由林文華牧師補充生命意義，原本擔心課程忌諱，沒想到報名踴躍，有學員從宜蘭、台北專程來上課。

黃芝勤說，不想讓家人手忙腳亂辦理人生畢典，就要學習交代身後事，透過手動、腦動、運動和互動，為老後善終預為準備。生前道別具有避免兒孫紛爭、自己人生自己做主、自我圓夢等多重意涵。

30學員分成3組，經過2天課程研習，包含禮儀、文書、會場布置、音樂會等，最後是道別體驗，現場有一具「立棺」，讓有意願參與的學員扮演當事者或子孫親友，氣氛相當逼真，不少學員真情流露，甚至淚流滿面。

有學員閉目聆聽丈夫、親友對她的追思和懷念，丈夫提到「親愛的對不起，以前常惹您生氣，如果重來一次，我一定會好好珍惜」。也有孫子想對阿公搓「我很調皮，您不是要打我？怎麼一下子就不見了？」「阿公，我要帶您去旅行，買您愛吃的東西！」

體驗「立棺」的張惠琳曾是位代課老師，目前從事志願服務，她說，閉目那一刻，感受過去的人生像走馬燈，一幕幕的變換，一切都圓滿了，歸於平靜。學員中最年長者郭平和79歲，他年輕時從事建築業，現在是位文史工作者，也在北投、新莊擔任社大及松大老師，他說，體驗生前到別式最大收穫是「到底明天先到？還是無常先到？」即便人生路上有太多愛恨情仇，都要學習放下。

社會局老人福利科長林妏燕表示，依據社會局調查顯示，有64％的長輩願意和子女談論身後事，卻又不知如何開口，新北市倡議「晚年人生我做主」，包含幸福生涯、健康養生、生活法律、財產分配、緩和醫療，一直到人生終章、預立遺囑、生前告別等，培訓倡導員進入社區宣導。

課程老師黃芝勤說，為自己辦理人生畢典，學習交代身後事，可避免讓家人手忙腳亂。圖／新北市社會局提供
課程老師黃芝勤說，為自己辦理人生畢典，學習交代身後事，可避免讓家人手忙腳亂。圖／新北市社會局提供
工作坊讓學員分組練習禮儀、文書和會場的布置，課程相當細膩。圖／新北市社會局提供
工作坊讓學員分組練習禮儀、文書和會場的布置，課程相當細膩。圖／新北市社會局提供
生前道別式工作坊，讓學員練習道謝、道愛、道歉和道別。圖／新北市社會局提供
生前道別式工作坊，讓學員練習道謝、道愛、道歉和道別。圖／新北市社會局提供
學員進入立棺體驗，聽到親友的真情告白，右為課程老師黃芝勤。圖／新北市社會局提供
學員進入立棺體驗，聽到親友的真情告白，右為課程老師黃芝勤。圖／新北市社會局提供

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