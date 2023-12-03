快訊

比iPhone 15 Pro更多功能？ iPhone 16傳全系列搭載「動作按鈕」

中壢家樂福凌晨大火 竟是3男用殺蟲劑、打火機玩火

台股對港股出現黃金交叉？專家破解謬論：指數怎能比

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲曾讓北市列名「最醜城市」 綠議員：龜速拉皮1萬年才能改善市容

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
前市長柯文哲曾喊「受不了中華民國美學」，不過柯八年執政過去，有議員質疑，台北市多項城市美學政策成效仍差，要求蔣萬安推動精進政策。本報資料照片
前市長柯文哲曾喊「受不了中華民國美學」，不過柯八年執政過去，有議員質疑，台北市多項城市美學政策成效仍差，要求蔣萬安推動精進政策。本報資料照片

北市曾於2016年被國際旅遊指南評為「全球最醜城市之一」，為改善城市美學，前市長柯文哲曾推「美學專案辦公室」遭質疑疊床架屋，市長蔣萬安上任後，北市府續推市場意象營造、公訓處美學訓練班等，仍遭質疑成效差。市府坦言，改善市容相關政策的確有改進空間，美學辦已在柯任內裁撤，美學政策已回歸局處，由局處邀專業團隊精進美學。

議員何孟樺質疑，台北市老舊簡陋建築多，市民、觀光客對台北市容醜也相當有感，儘管柯文哲任內曾於2022年成立「城市美學專案辦公室」列管有13局處工作項目，但也引發各局處苦不堪言、市長蔣萬安上任後，應繼續精進城市美學。

不過議員質疑，為改善市容，北市市場處持續推動的市場整體意象營造、改造特色攤位，但自從美學辦公室的美學專家顧問退場後，目前僅由市場管理員審查，因無專業美學背景，難以提出具體意見；還有教育局的「北市校園工程標準作業指引」 曾有空間美學篇章環節，時至今日僅成為建議性質。

另外，她也質疑改善市容的「外牆拉皮補助」近4年更僅2案通過補助申請，北市30年以上建物有10萬棟，以這種龜速拉皮「台北市容要一萬年以上才能改善」；還有觀傳局「城市美學成果別冊」去年也把都發局的「老屋新生大獎列入」，但經統計，報名件數逐年降低，從2019年的95件銳減到今年34件，質疑市府應提升獎項誘因，不應只是發發獎狀而已。

還有北市公訓處自2022年起，都會舉辦市府同仁內部美學訓練班，但議員調閱資料發現，美學訓練班去年834人參與，今年只剩239人，且主管級人員幾乎都沒有參與，要求市府主管應以身作則推動美學，要求研考會進行跨局處通盤檢討，訂定城市美學推動計畫，記取前朝教訓，不要重蹈覆轍。

北市研考會主委俞振華允諾，將儘速檢討、提出計畫。工務局長黃一平表示，即便美學辦公室停止，從北市府從今年2月至11月，仍有64件案子在執行面時，會把設計美學專業人士加入招標文件規定，評選也要有專家參與，後續成果報告會由美學專家加入評選，未來也會繼續精進。

北市 議員 柯文哲 蔣萬安

延伸閱讀

對柯建銘態度改變 柯文哲：8年前還不知道民進黨這麼爛

柯文哲對柯建銘態度丕變 姚立明爆7年前推派監票員內情批「恩將仇報」

DJ SODA信義區遇蔣萬安「花式比心玩自拍」 直喊：沒見過這麼帥氣的市長

當柯副手 吳欣盈：登記前被告知準備當天上午定案

相關新聞

新北改造公園遊具 身障者也能玩

新北市公園遊樂設施早期無法讓全齡族群共同使用，市府推動「老舊公園更新暨全齡化及特色共融遊戲場改善計畫」，更新老舊設施，也...

台北變美？ 議員要求蔣萬安幫柯文哲擦屁股精進城市美學

台北市曾於2016年被國際旅遊指南評為「全球最醜城市之一」，為改善城市美學，前市長柯文哲曾推「美學專案辦公室」遭質疑疊床...

泰板輕軌沿線 擬區段徵收整開

捷運泰板輕軌將串連大漢溪南北發展，沿線經板橋、土城、中和114公頃位於精華地段的農業區，市府規畫透過區段徵收整體開發，技...

招呼站變休息站 小黃拒載惹怨

新北市歡樂耶誕城近來吸引大批民眾前往朝聖，不過民眾離場時前往周邊新站路計程車招呼站皆被拒載，民怒計程車不載客不該占用招呼...

明年台北燈節在西門町 選址有異見

台北市結合元宵節舉辦2024台北燈節，明年2月2日登場，為期約1個月，規畫2階段亮燈，燈區位於捷運西門站至捷運北門站中華...

基泰台大頂樓、地下室 爆逾200坪違建

台北市羅斯福路三段的「基泰台大」，遭人檢舉地下室、頂樓都是違建，違建面積超過200坪，還放置洗衣機、桌，設置健身房，明顯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。