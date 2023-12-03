柯文哲曾讓北市列名「最醜城市」 綠議員：龜速拉皮1萬年才能改善市容

台北市曾於2016年被國際旅遊指南評為「全球最醜城市之一」，為改善城市美學，前市長柯文哲曾推「美學專案辦公室」遭質疑疊床架屋，市長蔣萬安上任後，北市府續推市場意象營造、公訓處美學訓練班等，仍遭質疑成效差。市府坦言，改善市容相關政策的確有改進空間，美學辦已在柯任內裁撤，美學政策已回歸局處，由局處邀專業團隊精進美學。

議員何孟樺質疑，台北市老舊簡陋建築多，市民、觀光客對台北市容醜也相當有感，儘管柯文哲任內曾於2022年成立「城市美學專案辦公室」列管有13局處工作項目，但也引發各局處苦不堪言、市長蔣萬安上任後，應繼續精進城市美學。

不過議員質疑，為改善市容，北市市場處持續推動的市場整體意象營造、改造特色攤位，但自從美學辦公室的美學專家顧問退場後，目前僅由市場管理員審查，因無專業美學背景，難以提出具體意見；還有教育局的「北市校園工程標準作業指引」 曾有空間美學篇章環節，時至今日僅成為建議性質。

另外，她也質疑改善市容的「外牆拉皮補助」近4年更僅2案通過補助申請，北市30年以上建物有10萬棟，以這種龜速拉皮「台北市容要一萬年以上才能改善」；還有觀傳局「城市美學成果別冊」去年也把都發局的「老屋新生大獎列入」，但經統計，報名件數逐年降低，從2019年的95件銳減到今年34件，質疑市府應提升獎項誘因，不應只是發發獎狀而已。

還有北市公訓處自2022年起，都會舉辦市府同仁內部美學訓練班，但議員調閱資料發現，美學訓練班去年834人參與，今年只剩239人，且主管級人員幾乎都沒有參與，要求市府主管應以身作則推動美學，要求研考會進行跨局處通盤檢討，訂定城市美學推動計畫，記取前朝教訓，不要重蹈覆轍。

北市研考會主委俞振華允諾，將儘速檢討、提出計畫。工務局長黃一平表示，即便美學辦公室停止，從北市府從今年2月至11月，仍有64件案子在執行面時，會把設計美學專業人士加入招標文件規定，評選也要有專家參與，後續成果報告會由美學專家加入評選，未來也會繼續精進。