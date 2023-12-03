明年台北燈節在西門町 選址有異見

台北市結合元宵節舉辦2024台北燈節，明年2月2日登場，為期約1個月，規畫2階段亮燈，燈區位於捷運西門站至捷運北門站中華路一段周邊，地方期待促進西區經濟，但議員憂心部分燈區附近沒人潮、沒店家，如何振興在地？觀傳局強調，西門町仍是主場域，會讓國內外旅客感受滿滿元宵氣氛。

觀傳局指出，2024台北燈節將於113年2月2日至3月3日登場，規畫在捷運西門站至北門站間的中華路兩側布置燈飾，為串連冬季節慶氛圍，規畫2階段亮燈。

第1階段2月2日至16日率先點亮街道妝點燈飾及西門站周邊部分燈組，第2階段2月17日至3月3日啟動全區亮燈及多元展演，精采活動包含開幕點燈、主燈秀、舞台表演、街頭藝人表演等。

觀傳局表示，除西門町主場域外，龍山寺、台灣省城隍廟、天后宮等宮廟，在春節至元宵節期間推出系列祈福活動及花燈，各商圈亦有豐富活動，串聯周邊資源，讓國內外賞燈旅客感受滿滿元宵氛圍。

市議員郭昭巖說，藉由大型活動吸引人潮，帶動商圈發展和城市觀光，雖然很感謝明年台北燈節選在萬華舉辦，但市府把燈區設在無人、無商圈之處，如何振興在地經濟？

觀傳局長王秋冬說，議員的建議很好，但目前燈區計畫已經和承商和當地做好溝通，辦完會做深入檢討。台北市長蔣萬安表示，會再溝通有沒有辦法調整，研究看看，有幾個燈區的展示是企業贊助，他們有他們的要求，要溝通看看。

當地西門里長葉敏惠表示，西門町因疫情受到很大衝擊，現在慢慢恢復，觀光客回流，市府應好好利用機會振興經濟、行銷西區。

部分民眾認為，很多縣市把燈會辦在河濱、廣場，場地寬大，又不妨礙交通，可賞完燈再逛商圈，一樣有商機。