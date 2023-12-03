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新北改造公園遊具 身障者也能玩

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
五股體健公園彈跳床可透過彈跳運用核心力量刺激肌肉發展、身體協調。圖／新北市景觀處提供
五股體健公園彈跳床可透過彈跳運用核心力量刺激肌肉發展、身體協調。圖／新北市景觀處提供

新北市公園遊樂設施早期無法讓全齡族群共同使用，市府推動「老舊公園更新暨全齡化及特色共融遊戲場改善計畫」，更新老舊設施，也為各年齡層設計新遊具，連身心障礙的小朋友們也能找到適合的遊戲設備。

景觀處說，汐止區星際公園、五股區體健公園、新莊體育園區棒球場側遊戲場及板橋區莊敬公園等，都有設置彈跳床，可以讓小朋友透過彈跳，運用核心能力保持身體平衡，刺激肌肉發展、身體協調性。

專家提醒，家有年幼兒童或肢體能力較不足的孩子使用彈跳床時，可先讓孩子獨自使用，觀察孩子能負荷的彈跳尺度。

身障小朋友無法玩一般鞦韆，景觀處改設鳥巢鞦韆，可讓坐輪椅孩子被照顧者抱下平放鞦韆上，或抱在身上感受擺盪搖晃快感，在樹林長壽公園及山仔腳公園、三重厚德公園、汐止康誥坑公園、鶯歌尖山公園及土城綜合體育場遊戲場等能見到。

景觀處表示，而樹林東昇公園、新店十四張歷史公園及八里渡船頭公園，設置大型攀爬網可讓小朋友在攀爬過程中鍛鍊肌耐力，在抓握踩踏不同材質的介面時，能訓練移動技巧。

另中和錦和運動公園更有長達28公尺的滾輪溜滑梯，除能發展小朋友肢體感覺統合外，還能帶給孩子與一般磨石或金屬滑梯不一樣的觸覺刺激。

汐止 體育

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