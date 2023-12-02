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盧秀燕回防本命區挺黃健豪 讚他生命捍衛台中藍天白雲

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導
台中市長盧秀燕今重返「本命區」，與國民黨總統參選人侯友宜一同站台立委參選人黃健豪。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕今重返「本命區」，與國民黨總統參選人侯友宜一同站台立委參選人黃健豪。記者劉柏均／攝影

國民黨台中市第五選區立委參選人黃健豪今競選總部成立，市長盧秀燕「回娘家」力挺黃。她說，她任立委時，爭取中央預算建設軌道設施，「如今捷運綠線延伸大坑段，現在這位要不到鐵路建設，我們換黃健豪去要。」她近兩日更全台輔選，表示要讓侯友宜入主總統府、韓國瑜任立院龍頭，「三子」全出動，為了讓台灣更好、讓台中更好。

盧秀燕今行程滿檔，成為國民黨最強母雞之一。上午先到外縣市助選，下午回到台中，以市長身份主持聯合婚禮、再回防「本命區」北北屯，助選黃健豪，明天要「藍白合」，站台力挺民眾黨立委參選人蔡壁如，接著到台東輔選。

盧秀燕說，她全台跑透透輔選，將漢子（指侯友宜）貢獻給國家選總統，將禿子（指韓國瑜）將來當立法院長，「三子」全出動，為了讓台灣更好、讓台中更好。

回到本命區，盧秀燕回憶她過去六屆立委生涯，爭取約六百億讓捷運綠線通車，鐵路高架化373億，中央全部買單，還有台74線共360億，中央出資300億，她就爭取到這麼多經費，增設鐵路建設，如今捷運綠線延伸大坑段，「現在這位要不到鐵路建設，我們換黃健豪去要。」

盧秀燕以「姊弟」形容與黃健豪關係，當初首次參選，她允諾要好好當市長、黃要好好當議員，攜手讓台中更好，如今台中施政滿意度不只六都第一，更是全國第一，就是她們給鄉親的最大回報。

盧更提到，她曾允諾一定要整治空污，說到做到，如今藍天白雲，是黃健豪去中火絕食抗議，她在市府砲打中央，阻止火力發電製造更多空汙；盧秀燕也心疼提到，黃健豪幾年前才「捐肝救父」，接著又絕食抗議，讓中央承諾拆除兩部老舊機組。

盧秀燕更說，台中市某幾位立委還寫提案，要求中火燃煤機組不拆，要留用，但今天應該要留用更乾淨的能源，怎會留用汙染最多的燃煤機組，良心何在？

台中市長盧秀燕今重返「本命區」，與國民黨總統參選人侯友宜一同站台立委參選人黃健豪。記者劉柏均／攝影
台中市長盧秀燕今重返「本命區」，與國民黨總統參選人侯友宜一同站台立委參選人黃健豪。記者劉柏均／攝影
國民黨台中市第五選區立委參選人黃健豪今競選總部成立，市長盧秀燕「回娘家」力挺。記者劉柏均／攝影
國民黨台中市第五選區立委參選人黃健豪今競選總部成立，市長盧秀燕「回娘家」力挺。記者劉柏均／攝影

黃健豪 盧秀燕 韓國瑜

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