艋舺青山宮遶境起駕 真善美廣場12月3日搭紅壇

列為民俗類文化資產的艋舺青山宮暗訪暨遶境今天登場，台北市長蔣萬安指出，萬華這3天將像過年般熱鬧。民政局提醒，真善美廣場明天將搭起紅壇舉行晚會及衝轎，呼籲人車改道。

艋舺青山宮今天舉行靈安尊王聖誕遶境起駕儀式，蔣萬安致詞表示，俗稱「艋舺大拜拜」的青山宮遶境是萬華地區年度盛事，更是台北市的無形文化資產，從今天、農曆10月20日起連續3天，整個萬華就如同過年般非常熱鬧。

他說，過去3年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）肆虐期間，青山宮投身公益，協助許多家庭渡過疫情難關，國門開放後更積極推動城市外交，5月間到日本富山高岡市演出陣頭獲得好評，讓宮廟文化走入國際，相信未來將發展得越來越好。

台北市民政局表示，青山宮靈安尊王今天下午起駕，展開為期2天的夜巡暗訪，並在明天晚間於真善美廣場舉行晚會及接轎、衝轎活動，屆時成都路（中華路至西寧南路段）晚間7時30分到9時30分將實施交通管制，禁止車輛進出，提醒人車盡量繞行。