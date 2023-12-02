誤入歧途因熱愛藝術回頭 陳志韋開闢創作一片天

跨界藝術家陳志韋過去曾誤入歧途，但因熱愛藝術，開始自學之路。陳志韋的作品類別包含場景模型、水彩及紙雕等個人原創作品，樣樣巧奪天工、栩栩如生，都跟他的人生歷練有關，他也說，「只要有心，藝術的大門為所有人敞開」。

今年48歲，來自嘉義的陳志韋，小時候就熱愛繪圖，他靠著自學臨摹奠定基本功，讀高職時閱覽了野田亞人的《紙雕藝術》書籍，點燃陳志韋對紙雕創作的興趣，許多知名人物都經由他的巧手變成可愛的形象，微妙微肖的紙雕將神韻細節都完美呈現。

而陳志韋製作的場景模型，更是細膩真實，陳志韋說，特別之處在於「不是將現實世界中的東西等比例縮小」，而是用原創的故事及小時候的記憶，復刻創作出細節飽滿、令人驚艷的景物。

陳志韋表示，「挑戰自己、忠於自己」是他一路走來的初衷，人生歷經了多次的大起大落，童年的家暴陰影，年輕時的江湖歷練，也有過被惡性倒閉而破產，欠下大筆債務的過往，這些荒唐歲月皆成為他創作的養分。

陳志韋說，現在他有自己的公司，從平面美編拓展到室內空間設計，多年來逐漸累積品牌名聲及人脈，並持續自學創作，跨足不同領域，闖出自己的藝術之路。如今更將嘉義的工作室改造成「韋島藝術館」，展出各式各樣的作品，並開放免費預約與參觀。