新北改造罐頭式遊具 身障者也能開心玩
公園遊樂設施早期無法讓全齡族群共同使用，新北推動「老舊公園更新暨全齡化及特色共融遊戲場改善計畫」，更新老舊設施，也為各年齡層設計新遊具，連身心障礙的小朋友們也能找到適合的遊戲設備。
景觀處說明，在汐止區星際公園、五股區體健公園、新莊體育園區棒球場側遊戲場及板橋區莊敬公園等，都有設置彈跳床，可以讓小朋友透過彈跳，運用核心能力保持身體平衡，刺激肌肉發展、身體協調性以及發展動作計畫的能力，能協助舒緩注意力缺失過動症的症狀，讓小朋友更專注。
專家提醒，家有年幼兒童或肢體能力較不足的孩子使用彈跳床時，可先讓孩子獨自使用，觀察孩子能負荷的彈跳尺度。
身障小朋友無法玩一般鞦韆，景觀處改設置鳥巢鞦韆，可讓坐輪椅的孩子被照顧者抱下平放在鞦韆上，或抱在身上感受擺盪搖晃的快感，在樹林長壽公園及山仔腳公園、三重厚德公園、汐止康誥坑公園、鶯歌尖山公園及土城綜合體育場遊戲場等都能見到。
景觀處表示，在例如樹林東昇公園、新店十四張歷史公園及八里渡船頭公園，有設置大型攀爬網，可以讓小朋友在攀爬過程中，鍛鍊肌力、耐力，在抓握踩踏不同材質的介面時，能訓練移動技巧，促進感覺統合與協調能力，以及認知發展與挫折耐受力。
而在中和錦和運動公園，更有長達28公尺的滾輪溜滑梯，景觀處表示，除了能發展小朋友肢體感覺統合之外，還能帶給孩子與一般磨石滑梯或金屬滑梯很不一樣的溜滑體驗與觸覺刺激。另有坡度較緩的7公尺滾輪滑梯，能滿足一般學齡後及肢體能力較弱或幼齡兒童。
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