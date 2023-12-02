新北改造罐頭式遊具 身障者也能開心玩

公園遊樂設施早期無法讓全齡族群共同使用，新北推動「老舊公園更新暨全齡化及特色共融遊戲場改善計畫」，更新老舊設施，也為各年齡層設計新遊具，連身心障礙的小朋友們也能找到適合的遊戲設備。

景觀處說明，在汐止區星際公園、五股區體健公園、新莊體育園區棒球場側遊戲場及板橋區莊敬公園等，都有設置彈跳床，可以讓小朋友透過彈跳，運用核心能力保持身體平衡，刺激肌肉發展、身體協調性以及發展動作計畫的能力，能協助舒緩注意力缺失過動症的症狀，讓小朋友更專注。

專家提醒，家有年幼兒童或肢體能力較不足的孩子使用彈跳床時，可先讓孩子獨自使用，觀察孩子能負荷的彈跳尺度。

身障小朋友無法玩一般鞦韆，景觀處改設置鳥巢鞦韆，可讓坐輪椅的孩子被照顧者抱下平放在鞦韆上，或抱在身上感受擺盪搖晃的快感，在樹林長壽公園及山仔腳公園、三重厚德公園、汐止康誥坑公園、鶯歌尖山公園及土城綜合體育場遊戲場等都能見到。

景觀處表示，在例如樹林東昇公園、新店十四張歷史公園及八里渡船頭公園，有設置大型攀爬網，可以讓小朋友在攀爬過程中，鍛鍊肌力、耐力，在抓握踩踏不同材質的介面時，能訓練移動技巧，促進感覺統合與協調能力，以及認知發展與挫折耐受力。