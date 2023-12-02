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回響／公立動物園保育員 明年加薪

聯合報／ 記者林佳彣劉宛琳／台北報導
北市動物園為保育員向中央爭取「加薪」，行政院昨拍板，明年元旦生效。本報資料照片
北市動物園為保育員向中央爭取「加薪」，行政院昨拍板，明年元旦生效。本報資料照片

聯合報5月推出「動物保育員薪低」陽光行動專題，保育員薪水凍漲超過30年引熱議，行政院昨拍板，公立動物園（鳥園）危險職務加給最高調至5000元，明年元旦生效。台北市立動物園長諶亦聰表示，要特別感謝聯合報倡議危險加給，懸在心中大石頭如釋重負，園方也正訂定4年發展計畫，提升動物福祉。

現有危險加給分三級為2500、2200、1800元，行政院調高後為5000元、4000元和3000元，適用園區包含台北市立動物園、新竹市立動物園、高雄壽山動物園、國立自然科學博物館鳳凰谷鳥園生態園區。

第一級5000元適用對象是照養大象與河馬等大型草食獸動物、老虎與大貓熊等危險食肉目動物、金剛猩猩與狒狒等危險靈長目動物、毒蛇等有毒動物、象魚等大型具攻擊性動物的工作人員。

第二級危險加給4000元，包含非第一級別動物的照護、醫療、清潔等行為工作人員；第三級危險加給3000元，則為從事園區特高壓、高壓電器設備操作、修繕、維護、汙水處理及水質檢測。

諶亦聰說，要特別感謝聯合報專題重新倡議危險加給一案，後續才有各界關注與幫忙，謝謝市長蔣萬安與副市長林奕華，林副市長更到行政院會向院長陳建仁反映，還有北市不分黨派多位議員為動物園發聲，北市前議員邱威傑儘管離開議會，仍鼎力相助。

在動物園服務12年的保育員說，薪資扣除勞健保的實拿約3萬5千元，本已「薪資麻痺」，目前危險加給領的是二級2200元，未來可望晉升至新制一級5000元，加薪幅度滿大的，新進或服務5年以上同仁可能更有感覺。

壽山動物園 北市 行政院

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