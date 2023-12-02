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機退減7千機車位 蔣萬安研議補回

聯合報／ 記者楊正海邱書昱／台北報導
北市議員批市府在「機車彎」設電池交換站及自行車架，造成機車無處停。圖／議員鍾佩玲辦公室提供
北市議員批市府在「機車彎」設電池交換站及自行車架，造成機車無處停。圖／議員鍾佩玲辦公室提供

北市府以機車退出人行道2.0作為洗刷「行人地獄」首推政策，議員評估，蔣萬安4年政策完成後，約減少7000個機車停車格，停車愈來愈難，令機車族水深火熱。市長蔣萬安承諾會請停管處研議將機車位補回來。專家則指，應該要有路外停車場的配套措施。

北市「機退2.0」選址原則是北市「八橫八縱」道路為主，議員鍾佩玲昨在市政總質詢指出，從北市的交通政策中，看不到希望，停車格愈來愈少，而且在停車需求大的地區，停管處還同意在「機車彎」設電池交換站以及自行車架，造成停車需求大卻沒車位停，還讓周邊巷道違停嚴重。

鍾佩玲舉例，北市仁愛路完成機退2.0的部分路段，原本可以停放60至70輛機車，現在只能停10輛，如果做「機車彎」要到7成替換比率，應該要補回40多個停車位才對；且根據北市交通局的業務收入，明年編列的歲入比去年增加，停車位不斷減少，為什麼收入會增加？是否要提高停車費，或擴大收費範圍？

蔣萬安表示，機車族找車位一直不容易，他還是希望機車族能容易找到停車位，未來的政策「機車彎」不會設電池交換站和自行車架，除研議配合停管處將車位補回來，原則上機車彎配合「機退2.0」，確定就是停放機車為主。

如何補機車位？停管處長李昆振指出，會用汽車位替代，或從公有、國有地上努力找；至於業務收入來源包括路外停車場的收入，目前市府沒規畫擴大收費或收入範圍，蔣萬安也承諾明年不會擴大收費或調漲收費。

消基會交通委員會召集人李克聰表示，北市選八橫八縱道路的機車退出人行道，減少的機車停車格可以利用路幅較寬的道路設置停車彎；汽車停車格也能改畫成機車格或者共用，不過，市府就該再思考被取消的汽車格，是否有路外停車場的配套措施。

他認為，公用自行車YouBike也會占人行道空間，屆時停放的位置也要重新思考，建議八橫八縱應該要和缺乏行人設施的道路一併作為示範區，市府要有前瞻性思考。

車位 北市 人行道

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