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圓夢金助學 她立志未來助人

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導

清寒學子求學經歷相對困苦，新北市教育局推「教育基金會展臂關懷計畫」，總計有30個基金會參與，捐出487萬元，平均每年幫助200多位學子，幫學校購置設備。其中，就讀瑞芳高工的小芬，因為沒有父母照顧，無法獲得經濟支援，對於自己的未來感到迷茫，所幸獲得補助後，能全心在課業及參與各項競賽。

小芬（化名）今年就讀高三，父母在她高一時離婚，除了有課業壓力，還要學著照顧弟妹，受雙親離婚影響，起初小芬情緒低迷，所幸有姑姑的愛陪伴她走出陰霾，姑姑也從原本不會下廚，為了小芬3個孩子學習下廚，每天準備豐盛晚餐等他們下課，讓小芬覺得很感動。

接受溫馨助學圓夢獎助金幫助的小芬，減輕家中經濟壓力，小芬表示，她可以全心放在課業上衝刺，將成績維持在班上前三，也積極爭取參賽機會，高二暑假參加全國海洋發電實作競賽獲得佳作，現在參與全國技藝競賽並投入選手訓練。

小芬也說，期許自己有能力後，要幫助有需要的人。小芬目前就讀機械製圖科，她說，未來想就讀機械、機電相關科系。

教育局表示，教育基金會展臂關懷計畫除持續鼓勵各基金會挹注溫馨助學圓夢基金外，並結合新北市教育基金會能量，挹注各項教育資源，參與基金會從10家擴增至30家，展現社會大愛。

教育局 父母

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