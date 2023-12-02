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浮洲火警沒自來水 新北：1個月提對策

聯合報／ 記者張曼蘋／新北報導

新北板橋浮洲地區有近千戶工廠和住家，長期沒有自來水幹管，僅1支消防栓，市議員黃淑君前天才在議會要求水利局不可忽視居住安全，當晚浮洲鐵皮工廠就發生大火。黃說，「數十年來浮洲的鄉親沒有自來水，剛質詢完又出意外」。水利局承諾，1個月內提出方案改善。

黃淑君日前在議會審預算時，針對板橋無自來水地區改善計畫，詢問水利局長宋德仁「明年度執行重點在哪？」宋德仁表示，這主要是自來水管延管的部分，按照規定，居民可申請「延管」，沒有特別重點執行區域，大家都可以來申請。

黃淑君說，浮洲地區礙於區段徵收，長期以來被漠視，自來水管長期配置不足，多年前發生過工廠內沒有其他物品還是起火，鄰近住宅區又沒有預留管線，導致消防員在打火時，只能抽湳仔溝的水，但若遇旱期，水位低，根本抽不到水，當地連幹管都沒有，住戶也無法申請延管補助。

宋德仁說，幹管部分需要由自來水公司來會勘，再由自來水公司去布管線，再與自來水公司研議，也承諾1個月提供相關檢討報告。

沒想到當晚浮洲工廠火警，現場燃燒大量汽車改裝易燃材料及多部汽車，所幸無人員傷亡。

黃淑君說，因為該區只有1支消防栓，找來14台水車，拉很長的水線才有水，數十年來浮洲難有建樹，苦的是浮洲的鄉親們，這些年都沒有水，剛質詢完又出意外，真的很心痛。

水利局表示，板橋浮洲地區自來水管線長期配置不足事宜，因涉及台水公司自來水管線建置規畫及供水業務權責，將與水公司1個月內提出自來水建置評估方案改善。

水利局 德仁

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