侯請假參選 綠嗆刪特別費至1千

新北議會昨天審查明年度總預算二讀會，民進黨團動議將新北市長侯友宜、局處首長特別費刪減至1千元，並質疑4月新加坡出訪無效益、秘書處還花公帑買「伴手禮」，預算應該刪除。秘書處長饒慶鈺解釋，購買新北特色伴手禮推廣市政。新北市府表示，各局處首長均完全符合法令規範，最後議長蔣根煌敲槌延後動議。

議會近期二讀審預算，民進黨團總召鄭宇恩認為，侯友宜請假選總統、綠營議員會勘各局處不派人出席、局處發新聞稿回擊議員質詢等因素，認為新北市府未行政中立，因此動議將侯友宜每月15萬特別費、局處首長每月3萬6千元特別費，刪減至最低1千元。

市議員顏蔚慈針對秘書處預算中，一筆235萬4200元用於「政府機關間協調聯繫、與地方團體互動及召開各項會議費用」，質疑其用途。饒慶鈺說，主要推廣市政，從宜蘭縣3月宣傳綠色博覽會、馬拉松、雲林縣政府來訪等都有，「主要買新北非常有特色伴手禮給首長，送給來訪縣市政府」。

市議員張嘉玲也針對4月市府出訪新加坡詢問實質效益，饒慶鈺表示，兩邊首長可以見到就是很重要的成果，實質是要去開展各項交流，也辦了很多活動宣傳新北市的市政，外交上加深雙方交流。

不過綠營議員不埋單，認為市府沒有針對問題回答，雙方陷入爭執。此時，國民黨議員陳儀君要求動議延後，認為民進黨臨時提出動議，耽誤大會時間，雙方應私下溝通。

無黨籍山地原住民議員馬見表示，中華民國外交處境特殊，若今天僅談城市交流，還是會想知道侯友宜出訪新加坡達到怎樣的實質成果，若只是政治性，市民不樂見。

新北市府表示，府會各司其職，市府團隊一切依法行政，各局處首長均按行政院主計處相關規定與使用範圍，妥善運用支出特別費，完全符合法令規範，請議員了解所有局處首長對市政的努力不懈，並支持市府團隊持續朝建設目標邁進。

針對民進黨團昨動議刪除秘書處及首長特別費，共22項預算，最後蔣根煌敲槌延後動議。

議會國民黨團副書記長江怡臻說，這就是民進黨議員對待新北市民的態度，擋交流、擋出訪、擋合作，民進黨中央執政已7年斷交9國，毫無建樹，現在連城市層級的交流也要擋下，這都是在為自己的選情「敗票」。