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刪新北首長特別費剩1千元 議員揭秘書處花235萬元買伴手禮

聯合報／ 記者張曼蘋李定宇／新北即時報導
民進黨團今要求刪除秘書處及動議將侯友宜每月15萬特別費、副市長、局處首長特別費，共22項預算。記者張曼蘋／攝影
民進黨團今要求刪除秘書處及動議將侯友宜每月15萬特別費、副市長、局處首長特別費，共22項預算。記者張曼蘋／攝影

新北議會審查明年度總預算，議會民進黨團動議將新北市長侯友宜、局處首長特別費刪減至1千元，並針對4月新加坡出訪上演交鋒，今審到秘書處預算，議員質疑一筆235萬元竟是花人民公帑買「伴手禮」，應予以刪除。秘書處長饒慶鈺解釋，主要買新北特色伴手禮，以推廣市政。議長蔣根煌決議動議延後，新北市府表示，各局處首長均妥善運用支出特別費，完全符合法令規範。

議會近期二讀審預算，民進黨團總召鄭宇恩認為，新北市長侯友宜請假選總統、綠營議員會勘各局處不派人出席、局處發新聞稿回擊議員質詢等因素，認為新北市府未做好行政中立角色，因此動議將侯友宜每月15萬特別費、局處首長每月3萬6千元特別費，通通刪減至1千元。

市議員顏蔚慈針對秘書處機要管理一般事項中，一筆235萬4200元用於政府機關間協調聯繫、與地方團體互動及召開各項會議費用，質疑用途。饒慶鈺說，主要推廣市政，首先是宜蘭縣3月宣傳綠色博覽會、馬拉松、彰化縣府淡蘭古道、雲林縣政府來訪等都有，「主要買新北非常有特色伴手禮給首長，送給來訪縣市政府」。

市議員張嘉玲也針對4月市府出訪新加坡詢問成果、實質效益，饒慶鈺表示，兩邊首長可以見到就是很重要的成果，是友誼的維繫，實質就是要去開展各項交流，也辦了很多活動宣傳新北市的市政，外交上加深雙方交流，新北也可推廣永續政策。

不過民進黨議員不買單，認為市府沒有針對問題回答，雙方陷入爭執。此時，國民黨議員陳儀君要求動議延後，認為民進黨臨時提出動議，耽誤大會時間，雙方再去私下溝通。

山地原住民議員馬見表示，中華民國在政治變遷下，外交處境特殊，若今天屏除國與國關係，談到城市交流，還是會想知道侯友宜去新加坡達到怎樣的實質成果，若只是政治性，卻花了市民多少錢，市民不樂見。

新北市府表示，府會各司其職，市府團隊一切依法行政，各局處首長均按行政院主計處相關規定與使用範圍，妥善運用支出特別費，完全符合法令規範，請議員了解所有局處首長對市政的努力不懈，並支持市府團隊持續朝建設目標邁進，共同打造新北更美好的未來。

針對民進黨團今要求刪除秘書處及動議將侯友宜每月15萬特別費、副市長、局處首長特別費，共22項預算，通通刪減至1千元。最後蔣跟煌敲槌延後動議。

市議員張嘉玲也針對4月市府出訪新加坡詢問成果、實質效益，饒慶鈺表示，兩邊首長可以見到就是很重要的成果，是友誼的維繫。記者張曼蘋／攝影
市議員張嘉玲也針對4月市府出訪新加坡詢問成果、實質效益，饒慶鈺表示，兩邊首長可以見到就是很重要的成果，是友誼的維繫。記者張曼蘋／攝影

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