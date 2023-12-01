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北市「機退」約減7千個機車停車格 蔣萬安承諾研議補回

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員鍾佩玲下午在市政總質詢指出機車停車在台北市一直都不容易，機車族希望改善。圖／取自議會直播畫面
台北市議員鍾佩玲下午在市政總質詢指出機車停車在台北市一直都不容易，機車族希望改善。圖／取自議會直播畫面

北市府以機車退出人行道2.0作為洗刷「行人地獄」首推政策，交通局選址原則是北市「八橫八縱」道路為主，市議員鍾佩玲評估，蔣萬安4年八橫八縱機退2.0完成後，約減少7000個機車停車格，停車愈來愈難，市府還將部分轉作微笑單車站、電池交換站，令機車族水深火熱。市長蔣萬安在議會答詢時承諾會請停管處研議將機車位補回來。

鍾佩玲下午在市政總質詢指出，機車停車在台北市一直都不容易，機車族希望能容易停車，但從北市的交通政策中，看不到希望，停車格愈來愈少，而且在停車需求大的地區，停管處還同意在「機車彎」設置電池接換站以及自行車架，造成停車需求大卻沒車位停，還造成周邊巷道違停嚴重。

另外，市府推動「機退2.0」，鍾佩玲說，像北市仁愛路完成機退2.0的部分路段，原本可以停放60至70輛機車，現在只能停10輛，如果做「機車彎」達要到7成替換比例，7成應該要補回40多個停車位才對「這些車要停到哪裡去？」

鍾佩玲也質疑，台北市推動淨零排放，但政策包括機車彎放置電池交換站？她強調不是要阻擋設自行車架和電池交換站口，只是希望市府將消失的機車停車格位補回來，而且根據北市交通局的業務收入，明年編列的歲入比去年增加，令她好奇的是，停車位不斷減少，為什麼收入會增加？是否是要提高停車費，或擴大收費範圍？

蔣萬安答詢時表示，機車族找車位一直不容易，他還是希望機車族能容易找到停車位，未來的政策，「機車彎」不會設置電池交換站和自行車架，除研議配合停管處將車位補回來，原則上機車彎配合「機退2.0」，確定就是停放機車為主。

對於如何補回機車位，停管處長李昆振指出，會用汽車位替代，或從公有、國有地上努力找。至於議員質疑交通局業務收入增加，恐提高、擴大停車收費，李昆振表示，收入來源包括路外停車場的收入，目前市府沒有規畫擴大收費或收入範圍，蔣萬安也承諾明年不會擴大收費或調漲收費。

北市機車彎設置電池交換站，未來不會再設。圖／議員鍾佩玲辦公室提供
北市機車彎設置電池交換站，未來不會再設。圖／議員鍾佩玲辦公室提供

車位 北市 鍾佩玲 機車族 蔣萬安

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