北市「機退」約減7千個機車停車格 蔣萬安承諾研議補回

北市府以機車退出人行道2.0作為洗刷「行人地獄」首推政策，交通局選址原則是北市「八橫八縱」道路為主，市議員鍾佩玲評估，蔣萬安4年八橫八縱機退2.0完成後，約減少7000個機車停車格，停車愈來愈難，市府還將部分轉作微笑單車站、電池交換站，令機車族水深火熱。市長蔣萬安在議會答詢時承諾會請停管處研議將機車位補回來。

鍾佩玲下午在市政總質詢指出，機車停車在台北市一直都不容易，機車族希望能容易停車，但從北市的交通政策中，看不到希望，停車格愈來愈少，而且在停車需求大的地區，停管處還同意在「機車彎」設置電池接換站以及自行車架，造成停車需求大卻沒車位停，還造成周邊巷道違停嚴重。

另外，市府推動「機退2.0」，鍾佩玲說，像北市仁愛路完成機退2.0的部分路段，原本可以停放60至70輛機車，現在只能停10輛，如果做「機車彎」達要到7成替換比例，7成應該要補回40多個停車位才對「這些車要停到哪裡去？」

鍾佩玲也質疑，台北市推動淨零排放，但政策包括機車彎放置電池交換站？她強調不是要阻擋設自行車架和電池交換站口，只是希望市府將消失的機車停車格位補回來，而且根據北市交通局的業務收入，明年編列的歲入比去年增加，令她好奇的是，停車位不斷減少，為什麼收入會增加？是否是要提高停車費，或擴大收費範圍？

蔣萬安答詢時表示，機車族找車位一直不容易，他還是希望機車族能容易找到停車位，未來的政策，「機車彎」不會設置電池交換站和自行車架，除研議配合停管處將車位補回來，原則上機車彎配合「機退2.0」，確定就是停放機車為主。

對於如何補回機車位，停管處長李昆振指出，會用汽車位替代，或從公有、國有地上努力找。至於議員質疑交通局業務收入增加，恐提高、擴大停車收費，李昆振表示，收入來源包括路外停車場的收入，目前市府沒有規畫擴大收費或收入範圍，蔣萬安也承諾明年不會擴大收費或調漲收費。