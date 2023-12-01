「餐桌上的紙文化」登場 紙做可口清蒸鱸魚、小籠包超逼真

為協助桃園在地青年設計團隊拓展視野，桃園青年局的桃園設計庫結合「半隻羊立體書實驗室」，以「紙」為主題，邀請跨領域15位具有國際經驗的知名藝術家展出「餐桌上的紙文化」，今起至12月29日於桃園設計庫，展出用紙藝打造最有「藝」思的主題餐廳，道道經典佳餚出自平面設計師、紙漿藝術家、版畫藝術家、陶藝家等創作者的巧手，歡迎民眾來觀展，來場視覺上的藝術饗宴。

展覽探討味覺各種形式的藝術表現，以「食物」與「記憶」體現多元的在地文化。策展單位「半隻羊立體書實驗室」將整間餐廳開進桃園設計庫，餐館內充斥著滿滿的藝術氣息，餐桌上的每道經典佳餚都是獨一無二的故事，每一個故事的背後的酸、甜、苦、辣都蘊藏著耐人尋味的美好。

觀展民眾用眼睛享用完藝術作品後，還更能一窺餐廳後場食材處理的過程，以紙材代替食材，讓大家了解作品所使用的回收紙材在每一道工序上的處理流程。此外，展覽現場還能搜集限量提供的15款特殊紙樣，吃飽喝足再加一分外帶，讓回家也能隨時回味觀展的美好回憶。

青年事務局侯佳齡表示，餐桌上的紙文化呈現濃厚國際及多元視野，如現居美國藝術家王意馨創作的「國際桌」清蒸鱸魚、桃園在地葉洋藝術家創作的「桃園桌」絲絨小籠包、新北藝術家倪嘉隆創作「良朋桌」不小酥餅等，強化在地美學設計與產業能量，期待未來有產學合作的機會，願大家都能創造出更美好的事物。

展覽今起至12月29日止於桃園設計庫開放觀展，民眾來拍照打卡，即贈送桃園設計庫專屬徽章一款，詳情請至桃園設計庫官網查詢。