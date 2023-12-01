觀天下有線電視辦捐血傳愛 汐止人寒風捐熱血

募集汐止人的愛心，觀天下有線電視公司與新北市議員周雅玲歲末年終今(1)日再舉辦愛心捐血讓愛傳遞活動，捐血送衛生紙、麵條等精美小禮物，儘管當天受到東北季風影響下雨濕冷，不過，現場有新北市議員周雅玲手沖熱咖啡和大家分享，暖暖身。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，又到2023年的年末，公司本著在地企業形象也回饋地方，在今年初有做社福捐贈、以及捐血活動，還有整年度辦了20場的共餐捐贈，今天舉辦今年度最後一場捐血活動，希望汐止區民及鄉親都能踴躍參與，這次一樣捐血送精美小禮，捐250CC就送衛生紙一袋及方便麵，除此之外，還有議員周雅玲提供手沖咖啡。

新北市議員周雅玲指出，歲末年終，和觀天下一起舉辦的今年最後一次捐血活動，今天雖然是細雨綿綿，但是踴躍的捐血者依舊很熱血，今天在捐血過程中，有一位特地從外地來的民眾，己經捐了90幾次的血，即將邁入100次，這位年輕人也很高興能參加捐血活動，今天最讓人感動的是有一位70歲的大姊也想來捐血，但是礙於年齡的限制，很感謝這位大姊，雖然己經70歲了依舊想要用自己的熱血助人，所以，這世間真的充滿愛，細雨綿綿，捐血人的熱情不減。

咖啡老師Candy說，今天很開心參加觀天下捐血活動，非常的熱鬧，雖然很冷，但還是有不少民眾捐血做愛心，不但有小禮物可以拿，還有好喝的咖啡可以喝。

提供豐富的小禮物，有衛生紙一串、五木拉麵，還有新北市議員周雅玲帶領服務處團隊現場手沖咖啡，尤其天氣變冷，喝一杯現場手沖的熱咖啡，暖暖身很不錯。

民眾說，一直都有捐血習慣，希望能幫助需要幫助的人，當天汐止區公所主秘陳堅榮也挽抽捐熱血，他說一直都有捐血的習慣，大概每三個月都會捐500CC，希望有更多人共襄盛舉。