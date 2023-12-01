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觀天下有線電視辦捐血傳愛 汐止人寒風捐熱血

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
觀天下有線電視公司與新北市議員周雅玲舉辦愛心捐血讓愛傳遞活動，吸引相當汐止民眾寒風細雨中捐熱血。 圖／觀天下有線電視提供
觀天下有線電視公司與新北市議員周雅玲舉辦愛心捐血讓愛傳遞活動，吸引相當汐止民眾寒風細雨中捐熱血。 圖／觀天下有線電視提供

募集汐止人的愛心，觀天下有線電視公司與新北市議員周雅玲歲末年終今(1)日再舉辦愛心捐血讓愛傳遞活動，捐血送衛生紙、麵條等精美小禮物，儘管當天受到東北季風影響下雨濕冷，不過，現場有新北市議員周雅玲手沖熱咖啡和大家分享，暖暖身。

觀天下有線電視公司總經理黃清波表示，又到2023年的年末，公司本著在地企業形象也回饋地方，在今年初有做社福捐贈、以及捐血活動，還有整年度辦了20場的共餐捐贈，今天舉辦今年度最後一場捐血活動，希望汐止區民及鄉親都能踴躍參與，這次一樣捐血送精美小禮，捐250CC就送衛生紙一袋及方便麵，除此之外，還有議員周雅玲提供手沖咖啡。

新北市議員周雅玲指出，歲末年終，和觀天下一起舉辦的今年最後一次捐血活動，今天雖然是細雨綿綿，但是踴躍的捐血者依舊很熱血，今天在捐血過程中，有一位特地從外地來的民眾，己經捐了90幾次的血，即將邁入100次，這位年輕人也很高興能參加捐血活動，今天最讓人感動的是有一位70歲的大姊也想來捐血，但是礙於年齡的限制，很感謝這位大姊，雖然己經70歲了依舊想要用自己的熱血助人，所以，這世間真的充滿愛，細雨綿綿，捐血人的熱情不減。

咖啡老師Candy說，今天很開心參加觀天下捐血活動，非常的熱鬧，雖然很冷，但還是有不少民眾捐血做愛心，不但有小禮物可以拿，還有好喝的咖啡可以喝。

提供豐富的小禮物，有衛生紙一串、五木拉麵，還有新北市議員周雅玲帶領服務處團隊現場手沖咖啡，尤其天氣變冷，喝一杯現場手沖的熱咖啡，暖暖身很不錯。

民眾說，一直都有捐血習慣，希望能幫助需要幫助的人，當天汐止區公所主秘陳堅榮也挽抽捐熱血，他說一直都有捐血的習慣，大概每三個月都會捐500CC，希望有更多人共襄盛舉。

捐血 咖啡

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