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瑞芳基隆河左岸步道昏暗 市議員爭設25盞點光明

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳基隆河左岸步道照明不足，市議員林裔綺也協助爭取25盞景觀燈增加照明，讓安全性更提升。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳基隆河左岸步道照明不足，市議員林裔綺也協助爭取25盞景觀燈增加照明，讓安全性更提升。 圖／觀天下有線電視提供

瑞芳基隆河岸步道全長兩三公里，沿途景觀優美，更是民眾散步健走的好選擇，只是近期有民眾反應、在基隆河左岸東和到大寮的沿岸步道，有部分地區照明不足，希望能夠增設路燈照明，市議員林裔綺也協助爭取25盞景觀燈增加照明，讓安全性更提升。

近日來到瑞芳基隆河左岸步道運動的民眾，想必都發現了，沿途在3處照明不足的路段新增了景觀路燈，包括東和里安德公園附近至傑魚方向，以及傑魚里靠近台62橋下、還有清潔隊停車場後方，加強路燈照明外，左岸步道共再增設25盞的景觀燈。

市議員林裔綺表示，為解決民眾反應基隆河左岸步道照明不足的問題，進行現勘後、除了立即修剪遮蔽影響路燈的路樹外，並爭取經費增設路燈照明，讓民眾行走在步道上的安全性更提升。

台電目前已經送電完成，目前新設的景觀燈已全部正常運作，傑魚里里長周清標就說，整條步道的照明度比之前改善很多，希望這次增設的25盞照明景觀燈，能提供給到基隆河步道運動休憩散步的民眾，有更好更優質的照明提供，讓民眾運動休閒能更安全放心。

基隆 瑞芳 運動

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