瑞芳龍川里共餐辦的好 企業捐十萬元來加菜

瑞芳區龍川里的店家上豪生命事業有限公司媒合台北聖城事業股份有限公司捐贈十萬元經費，給予龍川里共餐使用，今(1)日在瑞芳區區長楊勝閔及市議員林裔綺服務處的見證下，將十萬元交到里長手中，里長賴鴻春也感謝台北聖城及上豪生命事業有限公司的善行義舉，將大愛遍及社區。

從台北聖城的副理手中接下十萬元現金紅包，龍川里里長賴鴻春代表接受，在這場捐贈儀式上，包括瑞芳區區長楊勝閔和市議員林裔綺服務處等單位都來共襄盛舉，在位於龍川里的店家上豪生命事業有限公司媒合之下，這筆善款就運用在龍川里的銀髮共餐，挹注不少資源讓共餐可以更好。

這次負責媒合的上豪生命事業有限公司陳建川先生就說，鄰近瑞芳和基隆地區的台北聖城是地方最具規模的納骨塔，不僅服務到位，也常常在做公益，這次台北聖城贊助十萬元，請他安排受贈單位，而上豪生命事業的店面就正好落腳在龍川里已經十多年，因此，就將這筆善款投入到龍川里的銀髮共餐。

龍川里里長賴鴻春說，感謝上豪生命事業公司和台北聖城的善行義舉，讓里內的銀髮共餐挹注一筆不少的經費，也會將這筆錢妥善運用在共餐上，用心照顧每一位長輩。

瑞芳區區長楊勝閔表示，每個銀髮共餐據點都用心經營，但還需要人力和經費才能持久，今天也感謝企業將小愛化大愛，挹注龍川里的銀髮共餐經費，讓里內共餐可以辦得更好，讓長者得到更好的照料。