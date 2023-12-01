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新北清潔隊員蹺班回家整理儀容 遭記申誡扣獎金

中央社／ 新北1日電

新北市1名清潔隊員，遭檢舉上班時間長期蹺班，返家處理私人事務。環保局今天表示，遭檢舉的李姓清潔隊員都有完成清運垃圾，但因違反工作規則已懲處申誡2次，並扣發清潔獎金。

新北市環保局今天表示，接獲檢舉指出，板橋區清潔隊某隊員負責垃圾清運，但下午4時至5時或晚上9時至10時這兩個時段，上班時間都會蹺班偷跑回家。

環保局說，依據檢舉與檢附的證據調查，遭檢舉者負責垃圾清運工作，為兩人一組，平日工作表現正常，但該隊員在完成勤務後，返家整理儀容、換衣服後再回隊部打卡。

環保局說，李姓隊員也坦承蹺班回家整理儀容等私事。查證蹺班時間為10分鐘至半小時不等，擅離工作崗位的行為，已依據清潔隊員工作規則懲處，予以申誡2次並扣減發當月2/3清潔獎金。

環保局說，局長程大維要求各清潔隊調查改善設施，滿足隊員需求。經調查，板橋清潔隊有備勤空間可換衣服，在華東街的廠區有設置盥洗室；但遭檢舉的清潔隊員所清運垃圾的區域，是在另外一處位於橋下工作場所，無法設盥洗空間。

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