淡北道路將動工 地方催公布交維

連接新北淡水及台北北投的淡北道路，被視為改善淡水嚴重塞車問題的解方，原預計年底動工，卻還沒看到交維計畫及相關配套。新北工務局說明，表定明年元旦開工，已著手準備前置作業，會從外側先動工，降低交通衝擊。地方憂交通黑暗期將至，北捷公司表示會配合工程及實際情況，縮短捷運班距。

淡北道路預訂年底動工，淡水紅樹林地區廣場用地已建起工務所，捷運紅樹林站出現淡北道路即將開工的宣傳資訊（圖）。記者李成蔭／攝影 捷運淡水站等處近期可見到市府放送「即將開工」宣傳，淡水紅樹林已建起工務所，顯示開工日即將來臨。支持淡北道路聯盟發起人張連榮說，塞車已是淡水常態，擔心開工後更塞，交維計畫要盡早公布才行。

新北工務局長祝惠美說，所有前置作業都已準備好，契約訂在明年元月1日開工，相關交通維持計畫也都通過，會先從較不影響交通的區塊開始動工，過年前也會舉辦開工典禮。

新工處長王益翔指出，合約上是明年元旦開工，目前已準備就緒，工務所也完工，12月底就會有工務局、工程師、監造等人員進駐，預計從紅樹林捷運站外側先做，圍籬及施工便橋也在推進，一切都在規畫進度上，對交通還不會產生衝擊。

王益翔說，在登輝大道口及基督書院一帶會先做管線檢測，之後才會有結構作業，以夜間施工為原則，盡量不影響交通，交維計畫、公共運輸也都有配套，會將衝擊降到最小；開工後會依照期程加開公車班次。

台北捷運公司也說，會依照工程期程配合新北工務局，考量周邊交通及人潮情況，評估是否將淡水站平日上午尖峰發車班距，從平均6分鐘縮短為5分30秒。

市議員鄭宇恩認為，施工占用南北各1車道恐步入交通黑暗期，交維計畫要更精進，例如規畫基督書院一帶車道只留外側，但外側是要上關渡大橋，屆時恐出現混亂；捷運也應提早縮短班距，讓民眾適應。

市議員陳偉杰表示，淡水居民很開心聽到好消息，也很關心進度，地方確實擔心出現新的交通問題，大眾運輸方案要盡早公布，台北市也許會有不同意見，新北市政府必須盡早溝通及協調。