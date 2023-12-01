身障為國爭光 張孜維寫生命故事

新北市身心障礙者有17萬多人，是全國各縣市之冠，副市長劉和然昨表揚傑出身障人士、模範家屬、績優專業及服務有功人員，共30人獲獎。其中天性肌肉萎縮症患者張孜維，多次代表國家參加地板滾球競賽，為國爭光，他最感謝的人是父母，即使家中已有2名身障者，「他們還是決定把我生下來」，支持他譜寫不一樣的生命故事。

劉和然表示，市長侯友宜常說，一個偉大的城市，不僅要有現代化的硬體建設，更重要的是人文社福等風景，新北市以人為本，會照顧好每一個市民，不管是被照顧者、照顧者或陪伴者，不會讓任何一個人孤單。

張孜維從5歲起便住進八里愛心教養院，今年30多歲，他在台上除感謝教養院工作人員，也表達對父母的感激之情，他說「即使家中已有2名身障者，他們還是決定把我生下來。」張是地板滾球好手，也是紀錄片「寄居蟹的諾亞方舟」主角。

另一名得獎者丁秀玲長年照顧患自閉症的小女兒，還要照料罹癌的丈夫和年邁失智的婆婆，昨天在分享時，忍不住落淚，她說「人生轉念一下，我投入了志工行列」，她參與社福團體的活動，也分享照顧自閉症女兒經驗，鼓勵其他家長帶孩子走進社區。

中和發展中心的龔宸詠投入特教服務15年，她有幼保專業背景，在照顧一名情緒障礙孩子時，兩隻手臂被抓捏得瘀青，孩子情緒沉澱後，竟拿藥給她擦，讓她既感動又心疼。