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電動滑板車亂入 北市加強取締

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
市長蔣萬安昨天赴議會總質詢，議員李傅中武在議場秀出兩輛電動滑板車，要蔣萬安試騎看看。記者楊正海／攝影
市長蔣萬安昨天赴議會總質詢，議員李傅中武在議場秀出兩輛電動滑板車，要蔣萬安試騎看看。記者楊正海／攝影

依現行交通法規，電動滑板車不得行駛道路、公園等，但卻有許多品牌廣告打出電動滑板車是解決塞車的利器，更標榜最高時速70公里，北市常可見電動滑板車「趴趴走」，議員質疑，警局鮮少取締，廠商廣告有問題，市長蔣萬安昨答詢當場下令加強稽查，廠商廣告也恐有誤導之嫌。

蔣萬安昨赴議會總質詢，議員李傅中武在議場要蔣萬安試騎電動滑板車，蔣儘管騎不快，但也成議場有趣花絮。

李傅中武也出示他隨手在台北街頭拍下的影片，包括安和路、通化街等都能拍到民眾騎電動滑板車，還有民眾在山路騎乘電動滑板車下坡時速高達60公里以上，兩台警車經過卻視而不見，甚至騎士還壓車被網友戲稱「山道猴子電動滑板車版」；日前北市街頭也發生有民眾酒駕騎乘電動滑板車，與機車發生車禍事故。

蔣萬安表示，電動滑板車的加速速度，在道路上騎乘其實相當危險，對於有品牌廣告稱是塞車利器、還有的稱最高時速可達70公里，宣稱3.9秒內可以從0公里加速到50公里，都有誤導消費者之嫌，會加強取締稽查。

議員也質疑，台北市警察局從110年到今年10月的取締件數，110年一年僅取締181件、去年取締324件、今年到10月取締238件，以今年為例平均一個警分局每個月僅取締1.7件，取締不力。

至於電動滑板車的交通事故，110年致人受傷5件、去年8件、今年至10月已有6件，不包括自摔、行人與滑板車發生事故等，李傅中武也要求北市府應行文中央修法納管。蔣萬安承諾，會要求警察局等加強取締宣導。

蔣萬安 廣告 北市

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