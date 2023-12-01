1999惡意檢舉頻傳 蔣萬安：檢討防堵

台北1999市民熱線是民眾檢舉、陳情專線，但議員指出，依規定需要「實名制」但研考會卻沒落實，接到電話就轉給環保局、警察局、民政局等，忙死各局處的人，搞得天翻地覆，成惡意檢舉人的發聲筒。警方也坦言不堪其擾，市長蔣萬安承諾，會請研考會檢討機制，防堵惡意檢舉的人，同時請法務局全面檢討法制面。

議員應曉薇昨天在總質詢時表示，1999是好政策，但變成樓下告樓上、樓上弄樓下，有人打1999投訴噪音，研考會就下令交給環保局去查，結果環保局白忙，根本沒有具名，半年來這類事層出不窮。沒有具體檢舉人，就是不能查，結果1999接到電話，管他是不是真的，就交辦給局處，這要檢討。

應曉薇說，10年前就有檢舉達人，一年打1999一萬次，才改為實名制，很多人走漏洞，就是為了報復他人，1999服務市民是應該的，但沒有往對的方向，被有心人利用，應該要落實1999的SOP。

研考會主委俞振華表示，針對「一再」檢舉和「大量」檢舉，一旦被認定，現在只能備查，可以再討論有更好機制。

研考會表示，陳情有「實名」機制，主要是針對「一再」（同一人同一事），及「大量」（同一人不同事）的陳情，議員認為處理時，較缺乏平衡陳情人與被陳情人權益的機制，未來將與法務局共同研議可以有效保障兩方權益的辦法。

有官警坦言，有些民眾會一直檢舉同仁，例如執行公務的警車停在路邊或是服務態度不佳、瀆職等，一直不斷地來，如今北市警局政策是，若沒有新事證，只要接到三次同樣的不合理檢舉，就不再處理，以免浮濫派遣警員，造成資源浪費。

也有基層員警說，1999最大問題仍是只是單純派案，並沒有合理的檢視內容，只要有跟警察相關的就派給警局，但有的並非警察業務，只是因警察24小時輪值上班，多年來的亂象才會無法改變，篩選案件才是1999必須立即檢討的關鍵。