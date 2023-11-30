快訊

捲雙重國籍風波！吳欣盈強調「我已放棄美國籍」 喊這時間點見真章

2023縣市幸福指數大調查 台北市勇奪冠軍！其餘縣市排名曝光

亞錦賽／棒協希望開放單場4萬人 但「我們不是房東」

瑞芳大寮保安宮志工辛苦了 區長贈感謝狀慰勞

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳大寮保安宮是第一個以宮廟名義開辦銀髮共餐還有銀髮俱樂部，區長楊勝閔今天也到場頒贈感謝狀給每一位志工，表彰他們的勞苦功高。圖／觀天下有線電視提供
瑞芳大寮保安宮是第一個以宮廟名義開辦銀髮共餐還有銀髮俱樂部，區長楊勝閔今天也到場頒贈感謝狀給每一位志工，表彰他們的勞苦功高。圖／觀天下有線電視提供

瑞芳大寮保安宮是第一個以宮廟名義開辦銀髮共餐還有銀髮俱樂部，至今已經有九年時間，九年下來，有一群默默付出的志工，協助採買，料理，甚至是到府送餐，若沒有這群力量，銀髮共餐無法穩定至今，為感謝志工們長期付出，瑞芳區區長楊勝閔今天也到場頒贈感謝狀給每一位志工，表彰他們的勞苦功高。

當天包括瑞芳區區長楊勝閔來共襄盛舉，並致贈每一位志工感謝狀，感謝這些年來他們的付出，區長楊勝閔也說，保安宮作為第一個以宮廟開辦銀髮俱樂部的據點，九年來始終如一，志工勤勞付出，讓長者受到妥善照顧。

大寮保安宮主委顏東盛說，很感謝志工九年來的付出，每次共餐都用心張羅，讓長者都喜歡聚在一起吃飯話家常，讓保安宮每周在共餐時，長輩都很願意出門參加，也讓銀髮俱樂部熱鬧非凡。

瑞芳 保安宮 長輩

延伸閱讀

影／九份空屋燒垃圾、廢棄家具引大火 男半夜縱火送辦

淡水油車里共餐獲捐加菜金 推廣居家智慧顧長輩

感謝志工辛勞 瑞芳吉安宮送Q版媽祖獎盃

水溝廢土變堆肥 瑞芳吉安里環保英雄葉惠卿有巧思

相關新聞

蔣萬安一上任北市就奪幸福城市冠軍 關鍵指數曝光

經濟日報與國泰人壽共同主辦的「2023縣市幸福指數大調查」今天揭曉，台北市勇奪幸福城市冠軍，名次從去年的第五名進步至第一...

2023縣市幸福指數大調查 台北市勇奪冠軍！其餘縣市排名曝光

經濟日報與國泰人壽共同主辦的「2023縣市幸福指數大調查」，今日公布結果，台北市勇奪冠軍，嘉義市拿下亞軍，第三到第五名依...

淡北道路準備動工卻還未見指引 新北工務局曝時間點

連接新北淡水及台北北投的淡北道路被號稱是淡水嚴重塞車的解方，目前訂在年底動工，不少民眾關心最新進度，尤其即將動工卻還沒看...

搭捷運體驗人生況味 新北環狀線推互動式漫畫主題列車

「出站看到失意的他，意外開啟扭轉人生的對話」這是出現在新北環狀線列車窗戶的文字，讓乘客看了會心一笑。

電動滑板車違規趴趴走 分局月取締卻僅1.7件？蔣萬安下令了

台北街頭隨處可見電動滑板車趴趴走，但依現行交通法規，電動滑板車不得行駛道路、公園等，但卻有許多品牌廣告打出電動滑板車是塞...

新北身障17萬全國最多 肌萎生張孜維地板滾球為國爭光

新北市身心障礙者有17萬多人，為全國最多，新北市副市長劉和然今表揚傑出身障人士、模範家屬、績優專業及服務有功人員，共30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。