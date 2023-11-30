瑞芳大寮保安宮志工辛苦了 區長贈感謝狀慰勞

瑞芳大寮保安宮是第一個以宮廟名義開辦銀髮共餐還有銀髮俱樂部，至今已經有九年時間，九年下來，有一群默默付出的志工，協助採買，料理，甚至是到府送餐，若沒有這群力量，銀髮共餐無法穩定至今，為感謝志工們長期付出，瑞芳區區長楊勝閔今天也到場頒贈感謝狀給每一位志工，表彰他們的勞苦功高。

當天包括瑞芳區區長楊勝閔來共襄盛舉，並致贈每一位志工感謝狀，感謝這些年來他們的付出，區長楊勝閔也說，保安宮作為第一個以宮廟開辦銀髮俱樂部的據點，九年來始終如一，志工勤勞付出，讓長者受到妥善照顧。

大寮保安宮主委顏東盛說，很感謝志工九年來的付出，每次共餐都用心張羅，讓長者都喜歡聚在一起吃飯話家常，讓保安宮每周在共餐時，長輩都很願意出門參加，也讓銀髮俱樂部熱鬧非凡。