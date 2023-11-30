貢寮澳底國小改頭換面 師生樂愛海洋新風貌

貢寮區澳底國小建校百餘年，許多主體建物和設施都已經老舊不堪，經市議員林裔綺協助向新北市教育局爭取近四百萬修繕經費，包括老舊圍牆整修，地坪破損改善，還有司令台的美化，這次修繕也加入學生作品還有在地海洋元素，讓全校師生皆能安心、安全在地坪上活動學習。

澳底國小教學大樓旁地坪原鋪設連鎖磚，使用多年，表面地磚已破損、間隙明顯、地磚鬆脫，致地面凹凸不平，影響人員安全與學生學習，經由議員林裔綺協助爭取教育局補助，進行地坪整修更新，並加上在地海洋、沙雕特色的彩繪，栩栩如生的立體畫，讓學生一下課就愛往這裡跑，師生都很喜歡學校的改變。

市議員林裔綺表示，去年到學校會勘進行整體檢，發現有多處硬體設施都待改善，恐影響師生通學安全，這次爭取近四百萬的經費，逐一改善包括老舊圍牆，教學大樓旁的地坪，還有司令台及其周邊環境美化，讓學校內外安全都更有保障。

澳底國小校長黃家裕說，感謝議員林裔綺的協助，向教育局爭取經費，讓學校進行更新美化，將小朋友繪製的海洋生物圖樣，以馬賽克及抿石子方式表現，更新校門圍牆後，可大幅增進圍牆的強固，確保師生與來往人行道人員、公車站候車民眾的安全性，營造安全校園及社區。