汐止金龍國小課桌椅老舊搖晃 市議員助全校更新

課桌椅老舊小朋友寫字時還會搖搖晃晃，在汐止區的金龍國小，一個班級裡的有好幾個年代的課桌椅，最久的是89年，算起來都用了20幾年，高度不一之外，老舊搖晃，也影響學生上課，所以，新北市議員張錦豪也以建議款陸續協助更新，今年再爭取500套的課桌椅，改善孩子們的學習設備。

汐止區的金龍國小一直都有課桌椅老舊的問題，班級裡，光是課桌椅就分好幾個版本，因為，都來自不同年份，最久的是民國89年，甚至連其他學校的都有，一個班上至少有五、六個年份不同的課桌椅，也造成高高低低都不一樣，有時併桌上課也很不方便，最嚴重的老舊損壞，寫字還會搖搖晃晃，學生上課也難以專心，這兩年議員張錦豪也以建議款協助，進行全校課桌椅更新，去年1000套，今年則是再爭取500套。

新北市議員張錦豪表示，金龍國小教室裡的課桌椅從民國80幾年到90幾年都有，相當老舊，所以，協助金龍國小做全面課桌椅的更新，今年協助添購500套，之前也都有家長來反應課桌椅老舊、搖晃，學生寫字或是上課比較沒辦法專心，而在去年添購一千套，今年500套，就是希望讓學生們有更安全舒適的上課環境。

金龍國小校長呂金榮指出，感謝市府教育局及議員張錦豪的協助，終於能夠把剩餘的500套課桌椅添購完成，因為，課桌椅都有他的歷史，至少都20年以上了，老舊及高度不一，都不符合現在學生的使用需求，在期末能夠完成，真的很棒，今年添購500套之後，全校課桌椅就全數更換完畢。