汐止伊士曼公園下雨濕滑 終改成壓花鋪面防滑

在汐止區明峰街298巷的伊士曼公園，是附近居民運動休閒的地方，不過入口處的水泥地面，不但有破損情形，時間一久容易長青苔，下雨天濕滑難走，還可能滑倒，所以，汐止區公所也編列經費改善，整地後改鋪壓花地坪，提升防滑係數，現在完成了，不但通行安全整體景觀也變好。

北山里長林徵熊說，公園因為汐止常下雨，在下雨天之後潮濕就容易長青苔，民眾來走路運動常會滑倒跌倒，這次公所來進行廣場地面重新鋪，改善很多，尤其有做洩水坡度有排水功能，就不會再積水長青苔，就連整體景觀都變好。

汐止區長林慶豐表示，伊士曼公園地坪因為地面破損，修補效果不彰且常有民眾反應地面容易濕滑，為了改善使用安全性，向市府爭取補助款130萬元改善，從11月1日進場施工，範圍大概有600多平方公尺，目前已經完工，將公園地坪改為壓花地坪，整體加厚並重新設計洩水坡度，避免太薄破損及積水問題，以提供民眾安全寬闊的休憩空間。