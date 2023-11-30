淡水沙崙里攜手旅學堂輕軌遊 體驗水資源回收中心

淡水區沙崙里與旅學堂合作，結合輕軌沿線旅遊景點，帶領沙崙里民來進行深度之旅，其中第一站來到了位於沙崙海岸邊的淡水水資源回收中心，也就是大家常聽到的汙水處理廠，進行水資源再利用的知識學習與導覽。

沙崙里長彭瑀筑說，水資中心裡的教育場館環境非常適合參觀，透水資源中心的環境教育場域當中許多模型與圖說，加上導覽人員專業的解說，也讓住在沙崙里的里民了解到原來平常家用廢汙水是如何處理。

旅學堂創辦人李琪表示，這次活動透過新北捷運公司扶植在地創生及發展輕軌沿線深度觀光，與淡水在地走讀品牌「旅學堂」攜手合作，透過「生態環境關懷」、「地方風土體驗」等理念，讓在地旅遊生活化、品質化、深度化，旅學堂表示，水資源回收中心的場域非常適合旅行學習，加上這次輕軌還有沙崙里的合作，讓在地居民認識自己的家園，是一個相當有意義的嘗試。

這一次的水資源導覽過程中，除了在環境教育當中了解大家所排放出來的廢汙水是如何處理，更實際到廠區當中，除了讓大家體會到整個廠區的其實是沒有什麼異味，更實教大家操作取水樣本，將處理後的汙水採樣並且觀察，也讓這一趟旅程學習相當豐富，而旅學堂也會著手來規劃將水資源回收中心，納入未來的遊程當中，期盼融入永續發展目標精神，探索更多淡水的文化與特色，找回在地觀光價值。